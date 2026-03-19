Manisa'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? 2026 Manisa bayram namazı saati belli oldu!
Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte milyonlarca kişi Ramazan Bayramı'nı karşılamaya hazırlanıyor. Bayram sabahı camilere akın edecek olan Manisalı vatandaşlar ise bayram namazı saatini araştırmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan il il bayram namazı saatleriyle birlikte Manisa bayram namazının hangi saatte kılınacağı da netleşti. Peki, Manisa bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte 2026 Manisa bayram namazı saati…
On bir ayın sultanı Ramazan'ın ardından gözler Ramazan Bayramı namazına çevrildi. Bayramın ilk gününde erken saatlerde camilere gidecek kişiler, bulundukları illerde bayram namazının saatini merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026 yılı için il il bayram namazı vakitlerini açıkladı. Bu kapsamda Manisa bayram namazını cemaatle kılmak isteyenler "Manisa bayram namazı saat kaçta?" sorusuna yanıt arıyor. İşte Manisa için bayram namazı vakti…
MANİSA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Manisa bayram namazı saati 07.44 olarak açıklandı. Aşağıdaki link üzerinden il il bayram namazı saatlerine ulaşabilirsiniz.
ADIM ADIM BAYRAM NAMAZI KILINIŞ ANLATIMI
Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir.
Örnek olarak "Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" veya aynı şekilde "Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" şeklinde niyet edilir. Bundan sonra imamla birlikte hareket edilerek:
1.REKAT
- Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,
- Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur, sonra fasılalar halinde;
- Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,
- Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
- Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.
- İmam; gizlice "Euzü besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.
- Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.
2.REKAT
- İmam; gizlice "Besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.
- Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,
- Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
- Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
- Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.
- Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.
Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir.
Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.