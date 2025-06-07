Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in kızı Nehir Zeyrek yaşananları anlattı

Evinde elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yoğun bakımda tedavisine devam edilen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek, yaşananlarla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

TESİSATÇI HER ŞEYİN YOLUNDA OLDUĞUNU SÖYLEMİŞ

Zeyrek, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Babam 5 Haziran tarihinde tesisattan sorumlu adamla yanımda konuştu. Babamın bir şeylerin yolunda gitmediğiyle alakalı şüpheleri vardı. Şahıs her şeyin yolunda olduğunu söyledi. Babam üstelemedi. 6 Haziran tarihinde babam motorun çalışmadığını söyledi ve sadece motoru çalıştırmak için akşam yanında telefonu bile olmadan (telefon ışığı kullanma gereği duymadığı için) kazan dairesine indiğinde babamı bacağından elektrik çarpıyor"

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"ELİYLE YAPTIĞI BİR ŞEY OLSA BACAĞINDAN ÇARPILMAZDI"

Zeyrek ifadelerini şöyle sürdürdü:

"Bacağından çarpması önemli çünkü eğer şahsın söylediği gibi babamın eliyle yaptığı bir şey olsa bacağından elektrik çarpmazdı" diyen Nehir Zeyrek şöyle devam etti: "Biz durumu fark ettiğimiz an babamın yanına gittik ve babamı hâlâ elektrik çarpıyordu. Yani kaçak akım rolesi (elektrik çarpması durumunda elektriği kesen cihaz) yoktu ya da çalışmıyordu. Ayrıca şalterin atmaması için voltaj bilerek arttırıldığı konuşuluyor. Bu sadece bir iddiadır ama eğer gerçekten böyle bir şey varsa bunun adı ihmal değil insanların canını hiçe saymaktır. Babam yoğun bakımda, uyuyor. Dualarınızı esirgemeyin, sorumlular cezalarını çeksin.”