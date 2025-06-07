Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in kızı Nehir Zeyrek yaşananları anlattı - Ferdi Zeyrek son gelişmeler

        Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in kızı Nehir Zeyrek yaşananları anlattı

        Evinde elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek, olay gecesi ve öncesinde yaşananları anlattı. Zeyrek, olaydan bir gün önce tesisattan sorumlu kişiyle görüşen babasının bir şeylerin yolunda gitmediği yolunda şüpheleri olduğunu; ancak bu kişinin her şeyin normal olduğunu söylediğini aktardı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.06.2025 - 21:29 Güncelleme: 07.06.2025 - 21:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zeyrek'in kızı yaşananları anlattı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Evinde elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yoğun bakımda tedavisine devam edilen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek, yaşananlarla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

        TESİSATÇI HER ŞEYİN YOLUNDA OLDUĞUNU SÖYLEMİŞ

        Zeyrek, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

        "Babam 5 Haziran tarihinde tesisattan sorumlu adamla yanımda konuştu. Babamın bir şeylerin yolunda gitmediğiyle alakalı şüpheleri vardı. Şahıs her şeyin yolunda olduğunu söyledi. Babam üstelemedi. 6 Haziran tarihinde babam motorun çalışmadığını söyledi ve sadece motoru çalıştırmak için akşam yanında telefonu bile olmadan (telefon ışığı kullanma gereği duymadığı için) kazan dairesine indiğinde babamı bacağından elektrik çarpıyor"

        REKLAM

        "ELİYLE YAPTIĞI BİR ŞEY OLSA BACAĞINDAN ÇARPILMAZDI"

        Zeyrek ifadelerini şöyle sürdürdü:

        "Bacağından çarpması önemli çünkü eğer şahsın söylediği gibi babamın eliyle yaptığı bir şey olsa bacağından elektrik çarpmazdı" diyen Nehir Zeyrek şöyle devam etti: "Biz durumu fark ettiğimiz an babamın yanına gittik ve babamı hâlâ elektrik çarpıyordu. Yani kaçak akım rolesi (elektrik çarpması durumunda elektriği kesen cihaz) yoktu ya da çalışmıyordu. Ayrıca şalterin atmaması için voltaj bilerek arttırıldığı konuşuluyor. Bu sadece bir iddiadır ama eğer gerçekten böyle bir şey varsa bunun adı ihmal değil insanların canını hiçe saymaktır. Babam yoğun bakımda, uyuyor. Dualarınızı esirgemeyin, sorumlular cezalarını çeksin.”

        Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama
        Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #ferdi zeyrek
        #Nehir Zeyrek
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Zeyrek’in kızı yaşananları anlattı
        Zeyrek’in kızı yaşananları anlattı
        Trump'tan Musk'a: Saygısız!
        Trump'tan Musk'a: Saygısız!
        'Bu bayram onların bayramı'
        'Bu bayram onların bayramı'
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e telefon
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e telefon
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Güney Koreli fenomeni taciz etti tutuklandı!
        Güney Koreli fenomeni taciz etti tutuklandı!
        Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama
        Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama
        "İsrail'e ait nükleer tesis bilgileri İran'da"
        "İsrail'e ait nükleer tesis bilgileri İran'da"
        Düğün yolunda ölüm! Gözyaşları sel oldu!
        Düğün yolunda ölüm! Gözyaşları sel oldu!
        Rusya Ukrayna'ya füzelerle saldırdı
        Rusya Ukrayna'ya füzelerle saldırdı
        Rekortmen yine yolcu!
        Rekortmen yine yolcu!
        "Enerjide tam bağımsız Türkiye için kararlılıkla ilerliyoruz"
        "Enerjide tam bağımsız Türkiye için kararlılıkla ilerliyoruz"
        Ünlü apartman yıkılmayacak
        Ünlü apartman yıkılmayacak
        Fenerbahçe'nin Vlahovic için teklifini duyurdular!
        Fenerbahçe'nin Vlahovic için teklifini duyurdular!
        Aile tatili
        Aile tatili
        Kaleye sürpriz aday!
        Kaleye sürpriz aday!
        "Yeter artık"
        "Yeter artık"
        Mimarlık öğrencisinin harçlık için ölümü!
        Mimarlık öğrencisinin harçlık için ölümü!
        İki çocuk babasıydı... Sivas'tan 5. ölüm haberi!
        İki çocuk babasıydı... Sivas'tan 5. ölüm haberi!
        Muhteşem Sultanlar!
        Muhteşem Sultanlar!