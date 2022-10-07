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Manisa Büyükşehir Belediyespor - Beşiktaş Emlakjet: 73-66

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 2. haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor, sahasında Beşiktaş’ı 73-66 mağlup etti.

Manisa Büyükşehir Belediyespor - Beşiktaş Emlakjet: 73-66

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 2. hafta mücadelesinde Beşiktaş’ı konuk eden Manisa Büyükşehir Belediyespor karşılaşmadan 73-66’lık skorla galip ayrıldı.

Salon: Muradiye Spor Kompleksi
Hakemler: Yener Yılmaz xx, Alper Özgök xx, Göksun Öz xx
Manisa Büyükşehir Belediyespor: Belediyespor: Roberson xx 11, Cruz xx 17, Erdi Gülaslan x 4, Anosike xxx 17, Bruinsma xx 8, Ogün Sevinç x, Mustafa Baki Görür x, Michalak xx 11, Yiğit Baran Sarıkaya x 5
Beşiktaş Emlakjet: Coleman x 4, Usher xx 8, Okben Ulubay xx 13, Orelik xx 13, McCormack xx 15, Brown xx 11, Furkan Haltalı x 2, Yağız Aksu x, Burak Can Yıldızlı x, Emir Adıgüzel x
1. periyot: 22-13 (Manisa BBSK lehine)
Devre: 39-33 (Manisa BBSK lehine)
3. periyot: 53-56 (Beşiktaş lehine)

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