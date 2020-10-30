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Manisa'da deprem mi oldu? 30 Ekim Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

Manisa'da deprem mi oldu? Soruları bugün için hissedilen depremin ardından merak konusu oldu. İzmir'de 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerde de şiddetini gösterdi. İşte, 30 Ekim Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

Manisa'da deprem mi oldu? 30 Ekim Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

Manisa'da deprem oldu! AFAD'ın verilerine göre; Ege Denizi'nde 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Bursa, İstanbul, Manisa olmak üzere birçok çevre illerde hissedildi. İşte, Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika depremler listesi

MANİSA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Ege Denizi'nde İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede 6 artçı sarsıntı kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Seferihisar açıkları Ege Denizi'nde 14.51'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından, saat 15.01 itibarıyla büyüklükleri 4,1 ila 4,8 arasında değişen 6 artçı sarsıntı yaşandı.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 30 EKİM 2020

2020.10.30 15:29:49 37.9160 27.0238 6.4 -.- 4.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.10.30 15:29:11 37.9205 26.9233 6.9 -.- 4.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.10.30 15:19:09 37.7700 26.5202 8.6 -.- 4.0 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2020.10.30 15:13:29 37.8107 27.0130 11.5 -.- 3.9 4.0 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.10.30 14:59:29 37.8468 27.0112 8.1 -.- 4.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.10.30 14:55:02 37.9663 27.0080 8.9 -.- 3.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.10.30 14:53:54 37.8972 26.8287 8.6 -.- 4.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2020.10.30 14:51:25 37.9020 26.7942 11.8 -.- 6.6 6.8 EGE DENIZI İlksel

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