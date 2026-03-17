Manisa'da "gelin kayınvalidesinin evini ateşe verdi" iddiası

Şehzadeler ilçesi Turgut Özal Mahallesi'ndeki bir apartmanda A.F. (30) ile kayınvalidesi ve kayınpederi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından taraflar birbirlerinden şikayetçi olmak için polis merkezine gitti.

İşlemlerinin ardından taksiyle eve dönen A.F'nin, kayınvalidesi ve kayınpederinin polis merkezinde bulunduğu sırada daireyi ateşe verdiği iddia edildi.

YANAN EVDE HASAR OLUŞTU

Daireden yükselen alevleri fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen yangında evde hasar oluştu.

POLİS ŞÜPHELİ KADINI ARIYOR

AA'nın haberine göre; polis ekipleri, şüpheli A.F’nin yakalanması için çalışma başlattı.