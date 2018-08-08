Manisa'nın nemli bir ihracat ürünü olan çekirdeksiz Sultani kurutmalık üzümün hasadı bu yıl erken başladı. Geçtiğimiz yıllara göre 10-15 gün erken başlayan hasat sonrası üzümler de kurutulmak üzere serilmeye başlandı. Hasat edilen üzümler daha sonra kuruması için önce su potasyumkarbonat ve zeytin yağından oluşan karışımla yıkandıktan sonra sergilere alınıyor.

Bazı çiftçiler bağlarında tel sergileri tercih ederken, bazı çiftçiler ise yerde sermeyi tercih etti. Üzümler serildikten sonra mevsimsel sıcaklıklara göre yaklaşık bir hafta içerisinde kuruması bekleniyor. Kuruyan üzümler ise hem iç piyasada satılacak da hem de başta Avrupa ülkeleri olmak üzere çeşitli ülkelere ihraç edilecek.

Kurutmalık üzümlerin hasat edilmesiyle ilgili bilgi veren Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Akay Ünal, "Bu yıl önceki yıllara göre biraz daha erkenci bir hasat yaşıyoruz. Öncelikle yaş üzüm ihracatında hem erkenci üzüm çeşitlerinde hem de Sultani üzüm çeşitlerinde yaş üzüm ihracatına, kurumumuzun da içinde bulunduğu heyet tarafından ihracat iznini vermiştik.

Kuru üzümde kuruma randımanını etkileyen en önemli faktör içerisindeki suda çözülebilir kuru maddenin derecesi. Normalde 21-22 kuru maddeye gelmeden önce üzümlerimizi hasat edersek bu da yaklaşık 11-12 derecesine denk geliyor. Erken hasat edersek kuruma randımanımız daha düşük oluyor. Normalde 4 kilogramdan 1 kilogram kuru üzüm elde ederken, bu oran 4,5-5 kilograma kadar sarkabiliyor" dedi.

Üzüm kuruması için gerekli karışımın yüzde 5'lik bir derecede olması gerektiğini söyleyen Ünal, "Normalde yüzde 5'lik bir bandırma çözeltisi hazırlamamız gerekiyor. 100 litre suya 5 litre potasyumkarbonat ve 1 litre de zeytin yağı eklememiz gerekiyor. Zeytin yağını eklerken de öncelikle potasyumkarbonat ve su karışımını zeytin yağı ile önce ayrı bir kapta iyice çırpıp yumurta akı kıvamına gelinceye kadar çırptıktan sonra karışımımızın içine ilave etmemiz gerekiyor.

Bunu ara ara kontrol etmemiz gerekiyor. Bunun derecesi yaklaşık 5 bome derecesinde olması gerekiyor. Belli bir bandırma süresinden sonra bandırma çözeltisinin bu oranı değerini kaybediyor. Bu değeri ya tamamlayarak ya da suyu değiştirerek yüzde 5'lik dereceye gelecek şekilde ayarlamamız gerekiyor" diye konuştu.

"ZARARLA MUHATAP OLMUŞ GRUP SALKIMLARI AYRI BİR YERE SERMEMİZ GEREKİYOR"

Hastalıktan dolayı zarar görmüş salkımları farklı bir yerde serilmesi gerektiğini vurgulayan Ünal, "İster tel sergi olsun isterse yer sergi olsun, hangi sergi tipini kullanırsak kullanalım mutlaka zararlanmış, zararla muhatap olmuş grup salkımları ayrı bir yere sermemiz gerekiyor.

Bu daha sonra kaldırdığımız üzümün kalitesi açısından çok önemli. Çünkü belli bir süre depolanması gerekiyor. Direk ihracatçımıza gitse bile belli bir kaldığı sürede bozuk olan taneler sağlıklı taneleri ve toplam o ürün partisini de bozabiliyor" ifadelerini kullandı.

Üzümün kaldırılması için gerekli şartları açıklayan Ünal, "Normalde üzüm yüzde 11 civarında bir nem değerindeyken kuru üzümü kaldırmamız gerekiyor. Bu da direk dereceyi ölçemesek bile avuç içine aldığımız zaman ne bir topaklanma ne de çok fazla kurumuş olması gerekiyor" dedi.

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