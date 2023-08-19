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        Haberler Gündem 3. Sayfa Manisa'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

        Manisa'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

        Manisa Alaşehir'de otomobil, aynı istikamette seyreden kamyon ile çarpıştı. Kazada hurdaya dönen otomobildeki aynı aileden 1 kişi öldü, 2'si çocuk 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2023 - 09:27
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        Otomobil ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
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        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden 1 kişi öldü, 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

        Alaşehir'den Salihli yönüne giden A.D'nin (61) kullandığı kamyon ile aynı istikamette seyreden Serkan Çetin (29) idaresindeki otomobil çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

        AA'nın haberine göre; ekiplerce sıkıştığı yerden çıkarılan otomobil sürücüsü Çetin'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Otomobildeki eşi S.A.Ç. (32), oğlu E.Ç. (7) ve kızı E.N.Ç. (2) ise yaralandı.

        Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Jandarma ekipleri, kamyon sürücüsü A.D'yi gözaltına aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        #Manisa
        #Alaşehir
        #Son dakika haberler
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