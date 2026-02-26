Canlı
        Manisa'da otomobille çarpışan ambulans devrildi: 5 yaralı

        Manisa'da otomobille çarpışan ambulans devrildi: 5 yaralı

        Manisa'da otomobille çarpışan ambulansın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3'ü sağlık görevlisi 5 kişi yaralandı

        Otomobille çarpışan ambulans devrildi: 5 yaralı
        Kaza, saat 01.30 sıralarında Şehzadeler ilçesi Manisa Otogar Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, F.A. idaresindeki otomobil ile A.C. yönetimindeki ambulans kavşakta çarpıştı. Kazanın şiddetiyle otomobil yoldan savrulurken, devrilen ambulans ise yan yatarak durabildi.

        5 KİŞİ YARALANDI

        Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan kontrolde ambulans sürücüsü A.C, ambulansta bulunan hasta, görevli sağlıkçılar E.İ. ve A.M. ile otomobil sürücüsü F.A. yaralandı.

        DHA'nın haberine göre; yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı.

        Kaza nedeniyle kavşakta trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlanırken, yan yatan ambulans ve hasar gören otomobil çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Aksaray'da korkutan obruk tehlikesi: 9'u büyük 86 obruk var

        Son yıllarda İç Anadolu Bölgesinde Konya Ovası başta olmak üzere Aksaray'da da oluşmaya başlayan obruklar bölgede tedirginliğe neden olurken, yapılan incelemelerde Aksaray genelinde 9'u büyük toplam 86 obruk tespit edildi. (IHA)

