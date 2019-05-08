Alınan bilgiye göre, Manisa'dan İzmir istikametine giden Ali Çınar idaresindeki 45 S 1881 plakalı otomobil, Mimar Sinan Bulvarı'nda aynı istikamette seyreden Tolga Saydam'ın kullandığı 45 M 5499 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle otomobil kaldırıma çıkarken, kamyonet yan yattı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, Tolga Saydan ile ismi öğrenilemeyen 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kapanan yolda ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
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