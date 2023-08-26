Manisa'da pompalı tüfekli cinayet

Manisa'da pompalı tüfekle vurulan kişi öldü Manisa Sarıgöl'de tartıştığı şüpheli tarafından pompalı tüfekle vurulan kişi, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde pompalı tüfekle vurulan Ramazan Tıkıroğlu hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Mimar Sinan Mahallesi'ndeki evinde Tıkıroğlu (49) ile A.Y. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.Y, Tıkıroğlu'na pompalı tüfekle ateş etti.

AA'nın haberine göre; yaralanan Tıkıroğlu, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Sarıgöl Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli A.Y'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.