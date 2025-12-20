Habertürk
        Manisa FK: 2 - Keçiörengücü: 2 | MAÇ SONUCU

        Manisa FK: 2 - Keçiörengücü: 2 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Manisa FK ile Keçiörengücü, 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte Manisa FK haftayı 20, Keçiörengücü ise 23 puanla tamamladı.

        Giriş: 20.12.2025 - 20:58 Güncelleme: 20.12.2025 - 20:58
        Gollü maçta kazanan yok!
        Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Manisa FK ile Keçiörengücü karşı karşıya geldi. Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan müsabaka 2-2 berabere bitti.

        Konuk ekibi 2-0 öne geçiren golleri 4'te Osman Haqi ve 10. dakikada penaltıdan Junior Fernandes atarken, ev sahibine beraberliği getiren golleri ise 21'de Yassine Benrahou ve 22. dakikada Bobby Adekanye kaydetti.

        Bu sonucun ardından Manisa FK puanını 20'ye, Keçiörengücü ise 23'e çıkardı.

        Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Ege temsilcisi, Sakaryaspor'a konuk olacak. Başkent ekibi, Ümraniyespor'u ağırlayacak.

