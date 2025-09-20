Manisa FK: 3 - Esenler Erokspor: 4 | MAÇ SONUCU

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Manisa FK ile Esenler Erokspor karşı karşıya geldi. Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanan müsabakayı kazanan 4-3'lük skorla Manisa FK oldu.

Konuk ekibe iki kez iki farklı geriye düşmesine rağmen galibiyeti getiren golleri 33'te penaltıdan Guelor Kanga, 61 ile 75. dakikalarda Olarenwaju Kayode, 90+3. dakikada Hamza Catakovic attı. Ev sahibinin gollerini ise 16'da Burak Süleyman, 18'de Yusuf Talum ve 55. dakikada Yassine Benrahou kaydetti.

Bu sonucun ardından Esenler Erokspor puanını 13'e yükseltirken, Manisa FK ise 5 puanda kaldı.

Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Manisa FK, Bandırmaspor'a konuk olacak. Esenler Erokspor, İstanbulspor'u ağırlayacak.