Manisa İmsakiye 2026: 20 Şubat Cuma bugün Manisa'da iftar vakti ne zaman, ezan saat kaçta okunuyor?
Rahmet, bereket ve mağfiret ayı Ramazan’ın ikinci gününe girildi. 20 Şubat Cuma günü imsak saati ile başlayan oruç vakti, akşam ezanıyla tamamlanacak. Oruç ibadetini yerine getiren milyonlarca kişi, bir kez daha iftar sofralarında buluşacak. Geri sayım sürerken Manisa’da yaşayan vatandaşlar, Ramazan ayının 2. günü için Manisa iftar saati araştırmalarına başladı. Peki, 20 Şubat Cuma bugün Manisa’da iftar vakti ne zaman, akşam ezanı saat kaçta okunuyor? İşte, Manisa İmsakiye 2026 ile 29 günlük sahur ve iftar saatleri ile teravih vakitleri…
MANİSA İFTAR SAATİ NE ZAMAN?
2026 Ramazan İmsakiyesi’ne göre;
Manisa’da iftar 20 Şubat Cuma akşamı saat 19.00’da açılacak.
Yatsı ezanı saat 20.16’da okunacak. Yatsı namazının ardından teravih namazı kılınacak.
21 Şubat Cumartesi sahur için imsak vakti ise 06.25 olacak.
2026 KADİR GECESİ NE ZAMAN?
Diyanet Dini Günler Takvimi’ne göre 2026 yılında Kadir Gecesi 16 Mart 2026 tarihinde idrak edilecek.
2026 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Arefe Günü: 19 Mart 2026 Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Gün: 20 Mart 2026 Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün: 21 Mart 2026 Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün: 22 Mart 2026 Pazar
MANİSA İMSAKİYE 2026
Manisa’nın iftar ve sahur vakitleri ilçelere göre farklılık gösterebilir. İlçenize özel namaz vakitlerini öğrenmek için "Manisa İmsakiye 2026" bağlantısına tıklayarak ilçe tercihinizi belirleyebilirsiniz. Bu sayede Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine dayalı güncel Manisa Ramazan İmsakiyesi bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.
Akhisar, Alaşehir, Demirci, Gördes, Kırkağaç, Köprübaşı, Salihli, Sarıgöl, Saruhanlı, Selendi, Soma, Şehzadeler, Turgutlu, Yunusemre, Ahmetli, Gölmarmara, Kavaklıdere.
Tüm Manisa ilçelerinin de verilerine ulaşabilirsiniz.
Oruca Nasıl Niyet Edilir?
Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nâfile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine (10 dk.) kadarki süredir ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî', 2/85). Bu oruçlar için "yarınki orucu tutmaya" şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve "yarınki Ramazan orucuna" şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazan'ın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, 1/126-127).
Ezan Okunurken Su İçilir Mi?
Takvimlerde gösterilen "imsak", oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.
Teravih Namazı Farz Mı, Sünnet Mi?
Resûl-i Ekrem (s.a.s.) ashabıyla beraber cemaat hâlinde bu namazı kılmış, onların iştiyakını görünce farz olur endişesiyle cemaatle kılmayı terk ederek yalnız kılmaya devam etmiştir (Buhârî, Salâtü't-terâvîh, 1 [2012]; Müslim, Salâtü'l-müsâfirîn, 177-178 [761]). Yine Hz. Peygamber, "Kim inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek Ramazan namazını (teravih) kılarsa, onun geçmiş günahları bağışlanır." (Buhârî, Salâtü't-terâvîh, 1 [2009]; Müslim, Salâtü'l-müsâfirîn, 173-175 [759-760]) buyurarak teravih namazına teşvik etmiştir. Bu bakımdan teravih namazı, erkek ve kadınlar için sünnet-i müekkededir.