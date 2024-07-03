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        Haberler Gündem Güncel Manisa, İzmir, Balıkesir ve Kahramanmaraş'ta orman yangını (İzmir-Manisa kara yolu trafiğe kapatıldı) | Son dakika haberleri

        Manisa, İzmir, Balıkesir ve Kahramanmaraş'ta orman yangını (İzmir-Manisa kara yolu trafiğe kapatıldı)

        Manisa'nın Soma, İzmir'in Bornova, Balıkesir'in Kepsut ve Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçelerinde orman yangını çıktı. Kahramanmaraş'taki yangın söndürülürken, 3 ildeki yangınlara havadan ve karadan müdahale sürüyor. Bornova'daki yangın nedeniyle İzmir-Manisa kara yolunun Sabuncubeli bölümü tedbir amacıyla her iki yönde ulaşıma kapatılırken, Sarnıçköy ve Beşyol mahalleleri tahliye edildi. Yangında 7 ev de zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 14:24 Güncelleme: 03.07.2024 - 17:31
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        Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesi devam ederken bugün de İzmir, Manisa, Balıkesir ve Kahramanmaraş'ta orman yangını çıktı.

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        İZMİR'DE ORMAN YANGINI

        İzmir'in Bornova ilçesine bağlı Beşyol Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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        İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 uçak, 9 helikopter, 25 arazöz, 8 su ikmal aracı, 4 dozer ve 4 yer ekibi sevk edildi.

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        Yangının 13.37'de çıktığı ve ekiplerin 13.43'te müdahaleye başladığı belirtildi.

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        SABUNCUBELİ TÜNELLERİ TRAFİĞE KAPATILDI

        Yangın nedeniyle İzmir - Manisa kara yolunun Sabuncubeli bölümü tedbir amacıyla her iki yönde ulaşıma kapatıldı.

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        Araçlar çevredeki diğer yollara yönlendirildi.

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        Tünelin kapatılması nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

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        2 MAHALLE BOŞALTILDI

        Yangın nedeniyle Sarnıçköy ve Beşyol mahalleleri tahliye edildi, 7 ev zarar gördü.

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        VALİDEN AÇIKLAMA

        Bölgede incelemelerde bulunan İzmir Valisi Süleyman Elban, gazetecilere saat 13.40 civarında Beşyol mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktığını belirterek, yangının hızlıca yolun sağındaki Beşyol ve solundaki Sarnıç mahallelerine doğru ilerlediğini ifade etti.

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        Kısa bir süre içerisinde hem havadan hem karadan yangına müdahaleye başladığını aktaran Elban, şunları kaydetti:

        "Şu anda 9 helikopter ve 6 uçak havadan, onlarca itfaiye aracı, arazöz, su tankerleri, dozerleri de aşağıda mücadelemiz devam ediyor. Yukarıda daha fazla hava aracı kullanamıyoruz alan biraz dar olduğu için bundan daha fazlası hava trafiğini engelliyor, sıkıntıya yol açıyor. Yakınımızda bir barajımız var, çok hızlı su da alıyoruz. Şu ana kadar çok iyi bir mesafe kaydedildi. Zannediyorum çok geçmeden iyi haberi alırız. Şu ana kadar şükür bir can kaybı ve yaralımız yok. Ancak Beşyol'da 3 ve Sarnıç'ta 4 evimiz yangında hasar aldı. Onun dışında yanan bir evimiz yok şu anda. Dolayısıyla köy içinde şu an için tehlike kalmadı. Köyün etrafındaki ormanlarda yangın devam ediyor."

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        MANİSA SOMA'DA ORMAN YANGINI

        Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Darkale Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda da saat 11.00 sıralarında yangın çıktı.

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        İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 3 helikopter, 13 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 1 dozer sevk edildi.

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        Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

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        KAHRAMANMARAŞ YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ

        İzmir ve Manisa'nın ardından Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine bağlı Narlı ve Şanlıuşağı mahallerindeki kırsal alanda da saat 13.00 sıralarında yangın çıktı.

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        Tarım arazisinde çıkan anız yangını, makilik alana sıçradı. Yangını fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

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        İhbar üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazöz, helikopter, dozer ve ilk müdahale araçları sevk edildi.

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        Söndürme çalışmalarına Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, jandarma, bölge halkı ile AFAD İl Müdürlüğü arama kurtarma ekipleri de destek verdi.

        Ekiplerin 1 saatlik çalışma sonucu söndürdüğü yangında, yaklaşık 3 hektar alan zarar gördü.

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        BALIKESİR

        Bir yangın haberi de Balıkesir'in Kepsut ilçesinden geldi.

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        Kırsal Karahaliller Mahallesi'ndeki bir arazide çıkan yangın, ormanlık alana sıçradı.

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        İhbar üzerine bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.

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        Yangını söndürmek için 3 uçak, 2 helikopter, 6 arazöz, 4 itfaiye aracı, 5 su ikmal aracı, 4 TOMA, 2 dozer, 1 greyder, 1 kepçe ve yaklaşık 50 personel ile havadan karadan müdahaleye devam ediliyor.

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        BURSA'DA AĞAÇLIK ALANDA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

        Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesindeki ağaçlık alanda çıkan yangın da ekiplerin zamanında müdahalesiyle söndürüldü.

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        Yangın, ilçenin Sırameşeler Mahallesi Mudanya Bulvarı Acemler mevkiindeki ağaçlık alanda çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

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        Gelen itfaiye erleri yangına müdahalede bulunurken trafik polisleri de duman nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı İzmir yolunu trafiğe kapattı.

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        Yangın, ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

        İzmir yolundaki trafik, yangın sonrası kontrollü olarak yeniden ulaşıma açıldı.

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        #Manisa Soma
        #orman yangını
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