Mansur Yavaş kimdir, kaç yaşında? Mansur Yavaş'ın hayatı ve biyografisi

Daha önce Beypazarı ilçesinde belediye başkanlığı görevinde bulunan Mansur Yavaş, gündemden düşmeyen siyasi liderlerden biridir. Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Mansur Yavaş’ın siyasi hayatı kadar özel hayatı da merak edilmektedir. Mansur Yavaş kaç yaşında, Mansur Yavaş kimdir, Mansur Yavaş nereli, Mansur Yavaş hayatı ile ilgili merak edilen detaylara yazımızın devamından ulaşabilirsiniz.

Mansur Yavaş Kaç Yaşında?

23 Mayıs 1955 tarihinde dünyaya gelen Mansur Yavaş 68 yaşındadır.

Mansur Yavaş Kimdir?

Mansur Yavaş (d. 23 Mayıs 1955; Beypazarı, Ankara), Türk avukat, siyasetçi ve mevcut Ankara Büyükşehir Belediye başkanıdır. 2019 yerel seçimlerinde Millet İttifakı adayı olarak seçilmiştir.

REKLAM

Siyasi kariyerine Milliyetçi Çalışma Partisinde başlayan Mansur Yavaş, 1999 yerel seçimlerinde Beypazarı Belediye Başkanı seçilmiş, 2009 yerel seçimlerine kadar bu görevi sürdürmüştür. 2013 yılında MHP'den ayrılarak Cumhuriyet Halk Partisine katılmıştır. 2014 yerel seçimlerine CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı olarak katılmış ve bir puan farkla seçimi kaybetmiştir. 2016 yılında CHP'den ayrılan Yavaş, 2018 yılında tekrar partiye katılarak 2019 yerel seçimlerine Millet İttifakının Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı olarak katılmış ve oyların %50,9'unu alarak seçilmiştir.

Mansur Yavaş Nereli?

23 Mayıs 1955 tarihinde Ankara'nın Beypazarı ilçesinde doğdu.

Mansur Yavaş Hayatı

Erken Dönem Ve Eğitim Hayatı

Mansur Yavaş, Ahmet Sadık Yavaş ve Havva Yavaş'ın beş çocuğundan ikincisi olarak 23 Mayıs 1955 tarihinde Ankara'nın Beypazarı ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Beypazarı'nda tamamladı. 1979 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde başladığı lisans eğitimini 1983 yılında tamamladı. Askerî savcı olarak yaptığı askerlik sonrasında Yavaş, Beypazarı'nda 13 yıl boyunca serbest avukatlık yaptı.

Yavaş'ın Aladdin (d. 1950), Mahir (d. 1957), Sabri (1965-2021) adında üç erkek kardeşi, Vicdan (d. 1962) adında ise bir kız kardeşi vardır.

Siyasi Kariyeri

Siyasete olan ilgisi gençlik yıllarında başlayan Yavaş, 1985-1989 arasında MÇP Beypazarı kurucu ilçe başkanlığı ardından 1989 - 1994 yılları arasında MÇP ve MHP'den Beypazarı Belediye Meclis üyeliği yaptıktan sonra, 1994 yerel seçimlerinde MHP'den Beypazarı Belediye başkan adayı oldu, fakat seçilemedi.

REKLAM

Beypazarı Belediye Başkanlığı

Mansur Yavaş, 1999 yerel seçimlerinde MHP'den aday olup 8.500 oy alarak, yüzde 51 oy oranıyla Beypazarı Belediye Başkanı oldu. Yavaş, 2004 yerel seçimlerinde oylarını artırarak, yüzde 55 oy oranı ve 11 bin oy ile yeniden Beypazarı Belediye Başkanı seçildi.

2009 ve 2014 Yerel Seçimleri

Mansur Yavaş, iki dönem Beypazarı Belediye Başkanı olarak görev yaptıktan sonra 2009 yerel seçimlerinde MHP'den Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday oldu ancak yüzde 27 oy alarak rakipleri İbrahim Melih Gökçek ve Murat Karayalçın'ın ardından seçimi üçüncü sırada tamamladı.

2014 yerel seçimlerinde partisi MHP tarafından tekrar aday gösterilmemesi üzerine Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti ile CHP'ye katılması gündeme geldi ve 21 Aralık 2013 tarihinde CHP Merkez Yönetim Kurulu kararıyla parti üyeliğine kabul edildi. Yavaş daha sonra, CHP Parti Meclisi tarafından 2014 yerel seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı ilan edildi ve 30 Mart 2014 tarihinde yapılan seçimlerde oyların yüzde 43,8'ini almayı başardı fakat seçimi 32.187 oy farkla kaybetti.

REKLAM

Mansur Yavaş, 17 Nisan 2016 tarihinde CHP'den istifa etti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı

Mansur Yavaş, 18 Aralık 2018 tarihinde yapılan CHP Parti Meclisi toplantısında, 2019 yerel seçimlerinde Millet İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı olarak belirlendi. 31 Mart 2019'da gerçekleştirilen yerel seçimlerde, oyların yüzde 50,93'ünü alarak seçim sonuçlarına itiraz sürecinin tamamlanması sonrasında 8 Nisan 2019'da YSK’dan mazbatasını alıp Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine başladı.

2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi

6 Mart 2023'te Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu 2023 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi için adaylığını açıkladı. Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu ve Millet İttifakındaki beş partinin genel başkanları ile beraber Türkiye cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olarak isimlendirildi.

2024 Yerel Seçimleri

2024 yerel seçimlerinde de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olacağını açıkladı.