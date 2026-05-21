Mansur Yavaş'tan 'aklı selim hareket etme' mesajı

Mansur Yavaş, CHP’ye ilişkin verilen “mutlak butlan” kararının Türkiye’de hukukun, demokrasinin ve millet iradesinin ağır baskı altında olduğunun göstergesi olduğunu söyledi.

Yavaş, henüz ceza davaları sonuçlanmadan mahkemenin fiilen “seçime hile karıştırıldığı” yönünde kanaat ortaya koymasının, ceza mahkemesinin yerine geçerek hüküm tesis etmesi anlamına geldiğini belirtti. “Oysa hukuk devletinde hiç kimse, hiçbir kurum; kesinleşmemiş bir yargılama sürecinin yerine geçemez” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partimizle ilgili mutlak butlan kararı verilmiş olması; Türkiye’de hukukun, demokrasinin ve millet iradesinin nasıl ağır bir baskı altında bırakıldığının en açık göstergelerinden biridir.



— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) May 21, 2026

"BU SINIRLAR AŞILAMAZ"

Anayasa’nın 79. maddesine dikkat çeken Yavaş, seçimlerin yönetimi ve denetiminin Yüksek Seçim Kurulu yetkisinde olduğunu ve YSK kararlarının kesin olduğunu vurguladı. İl ve ilçe seçim kurullarının görev ve yetkilerinin açık olduğunu kaydeden Yavaş, “Bu sınırlar aşılamaz” dedi.

Ortada bir yargı kararı bulunduğunu ve hukuk devletinde hiçbir kararın yok sayılamayacağını ifade eden Yavaş, “Ancak hukuki süreçler; siyasi partileri zayıflatmanın, bölmenin ya da tasfiye etmenin aracı hâline de getirilemez” değerlendirmesinde bulundu.

Kararın amacının CHP’yi iç tartışmaların içine çekmek, birlik duygusunu zedelemek ve ana muhalefeti etkisiz hale getirmek olduğunu savunan Yavaş, bunun Türkiye’ye fayda sağlamayacağını, toplumsal kutuplaşmayı derinleştireceğini ve siyasete olan güveni zayıflatacağını söyledi.

Yavaş, partinin kendi iradesiyle 1-2 ay içerisinde kongre kararı alacağını açıklamasının ve sürecin demokratik teamüller içerisinde yürütülmesinin gerektiğini belirtti. “Bu süreci birlik ve beraberlik içerisinde, sükûnetle atlatmak; bize umudunu bağlamış milyonlarca insana karşı en büyük sorumluluğumuzdur” ifadelerini kullandı.

ORTAK AKIL VE ORTAK VİCDAN VURGUSU

Birlik ve beraberliğe zarar verecek söylemlerden kaçınılması gerektiğini kaydeden Yavaş, aksi halde tartışmaları büyütmek isteyenlerin amaçlarına ulaşacağını ifade etti.

Türkiye’nin mevcut ekonomik ve toplumsal koşullarına işaret eden Yavaş, iktidarın önümüzdeki dönemde baskın seçim dahil farklı siyasi hamleleri gündeme getirme ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi.

Yavaş, açıklamasının sonunda “Bugün ihtiyaç duyulan şey; sadece Cumhuriyet Halk Partisi’nin kendi içinde kenetlenmesi değildir. Türkiye’nin demokrasiye, hukuka ve millet iradesine inanan tüm muhalefet kesimlerinin ortak akıl ve ortak vicdanda bir araya gelmesidir” dedi.

*Haberin görselleri ANKA tarafından servis edilmiştir.