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Mantar çorbası nasıl yapılır?

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Mantar çorbası, Türk mutfağında en çok tüketilen çorbalar arasında bulunuyor. Hem lezzetli hem de sağlıklı olan mantar çorbasının nasıl yapıldığı merak ediliyor. Mantar çorbasının tarifi nedir? İşte mantar çorbası tarifi

Mantar çorbası

Mantar çorbası en çok sevilen çorbalar arasında yer alıyor. Peki mantar çorbası pişirirken nelere dikkat edilmeli? Mantar çorbasının püf noktaları nelerdir? İşte mantar çorbası tarifi... 

MANTAR ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler:

8-9 tane kültür mantarı

1 su bardağı süt

1 litre sıcak su

1 adet küçük kuru soğan

2 yemek kaşığı un (tepeleme)

3-4 yemek kaşığı sıvı yağ

Karabiber ve tuz

Üzeri için:

Tereyağı ve kırmızı biber

Yapılışı:

Mantarları minik minik doğrayın. Soğanı da küçük küçük doğrayarak tavada çevirin. Mantarları da ilave edin ve mantarlar hafif sulanmaya başlayıncaya dek kavurun. Peşinden un ilave ederek kısa bir süre karıştırın. Karabiber ve tuzu ekledikten sonra sıcak su ilave edin ve kaynamaya bırakın. Ardından oda sıcaklığındaki sütü ekleyip kaynatın. Çorba kaynamaya başladıktan sonra, 10 dakika daha kısık ateşte bırakalım. 

Eğer arzu ederseniz çorbanızı servis ederken üzerine tereyağı ve kırmızı biberle hazırladığınız sosu dökebilirsiniz. Çorbanız servise hazır. Afiyet olsun. 

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