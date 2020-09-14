Evde yaptığınız mantı gibisi yok. Hele bir de mis gibi tereyağı kokan, hele sosunu da kendiniz hazırlarsanız, çok leziz bir mantı ziyafeti verebilirsiniz. Mantı sosu yapmak ayrıca çok da pratik. Gelin hep birlikte mantı sosumuzu hazırlayalım.

Mantı Sosu İçin Gereken Malzemeler:

2 yemek kaşığı sıvı yağ

4 yemek kaşığı tereyağı

Yarım yemek kaşığı salça

1 çay kaşığı toz şeker

2 tatlı kaşığı Kuru nane

Kekik

Tuz

Pul biber

Mantı Sosu Yapılışı:

Öncelikle bu sosun akışkan olması gerekiyor.

Yağ ve salça oranını ona göre ayarlamak gerekli.

Sıvıyağ ve tereyağımızı tavada iyice ısıtıyoruz.

Yağ kızınca salçamızı ekliyoruz ve iyice eziyoruz.

Burada akışkan olması lazım, gerekirse yağ eklenebilir.

Salça kızarınca şeker, pul biber eklenir.

Son olarak nane, kekik eklenir.

Nane ve kekik hafif kızarınca, ocaktan alalım ve mantımız üstüne dökelim.

Püf Noktası:

Salçamızı yağ kızgınlaşmadan eklemeyelim.

Sosuna tereyağı ile zeytinyağının karıştırarak da yapabilirsiniz.

Isıyı daha iyi ilettiği için bakır tavada yaparsanız daha lezzetli olur.

Salça ile birlikte domates püresi de ekleyebilirsiniz.

Sosa taze nane ve kekik katarsanız daha güzel olur.