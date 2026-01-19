Habertürk
        Mantı Tarifi: Mantı Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

        Mantı, hamuru, iç harcı ve yoğurtlu sosuyla Türk mutfağının en sevilen ve en emek isteyen tarifleri arasında yer alır. Evde tam kıvamında, lezzetli mantı yapmak isteyenler için tüm aşamalar bu içerikte yer alıyor. İşte mantı tarifi ve malzemeleri…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.01.2026 - 16:31 Güncelleme: 19.01.2026 - 16:31
        Mantı Tarifi
        Mantı, özellikle Anadolu mutfağında köklü bir geçmişe sahip yemeklerden biridir. Sofralarda özel bir yere konumlanan geleneksel bir yemektir. Küçük küçük kapatılan hamurlar, kıymalı iç harç ve sarımsaklı yoğurtla birleştiğinde ortaya doyurucu ve karakteristik bir lezzet çıkar. Mantı yapılışı zahmetli gibi görünse de doğru teknikler uygulandığında evde de başarılı sonuçlar elde edilebilir. Hamurun inceliği, iç harcın dengesi ve pişirme süresi, mantının lezzetini doğrudan etkileyen unsurlar arasında yer alır.

        MANTI TARİFİ

        Mantı tarifi doğru teknikler uygulandığında oldukça basittir. Klasik olarak yapılmak istendiğinde un, su ve tuzla hazırlanan bir hamur ile kıymalı iç harçtan oluşur. Mantının en ayırt edici özelliği, hamurunun ince açılması ve iç harcın ölçülü kullanılmasıdır. Fazla harç kullanılan mantılar kapanmazken az harç kullanılan mantılar lezzet açısından zayıf kalabilir. Geleneksel mantı, kaynar suda haşlanarak pişirilir ve üzerine yoğurt ile sos eklenerek servis edilir. Doğru hazırlanmış bir mantı, ne hamur ne de iç harcı baskın olan dengeli bir lezzet sunar.

        MANTI MALZEMELERİ

        Mantı malzemeleri de merak konusudur. Bu tarif için gereken malzemeler neredeyse her evde bulunanlardandır. Klasik bir mantı tarifi için temel malzemeler aşağıda listelenmiştir;

        Hamur için:

        • 3 su bardağı un
        • 1 çay kaşığı tuz
        • 1 su bardağı ılık su

        İç harç için:

        • 200 gram kıyma
        • 1 adet küçük kuru soğan
        • Tuz, karabiber

        Üzeri için:

        • 2 su bardağı yoğurt
        • 2 diş sarımsak
        • 2 yemek kaşığı tereyağı
        • 1 tatlı kaşığı pul biber

        Bu ölçülerle hazırlanan mantı yaklaşık 4 kişilik servis sağlar.

        MANTI YAPIMI KOLAY MI?

        Mantı yapımı kolay mı? Söz konusu tarif, emek isteyen ancak zor olmayan bir süreç içerir. En çok zaman alan aşama, mantıların tek tek kapatılmasıdır. Bunun dışında hamurun yoğrulması, dinlendirilmesi ve pişirme aşaması temel mutfak becerileriyle rahatlıkla yapılabilir. Evde mantı yapmak, özellikle kalabalık sofralar ve özel günler için tercih edilen geleneksel bir hazırlıktır. Zaman ayrıldığında sonuç, emeğin karşılığını fazlasıyla verir.

        MANTI NASIL YAPILIR?

        Peki mantı nasıl yapılır? Söz konusu tarifin hazırlanmasına hamurun yoğrulmasıyla başlanır. Sonrasında yapılması gereken aşamalar aşağıda verilmiştir;

        • Un ve tuz karıştırılır, su eklenerek orta sertlikte bir hamur elde edilir.
        • Hamur üzeri örtülerek 20–30 dakika dinlendirilir.
        • Bu sırada kıyma, rendelenmiş soğan ve baharatlarla iç harç hazırlanır.
        • Dinlenen hamur ince şekilde açılır ve küçük kareler halinde kesilir.
        • Her karenin ortasına az miktarda harç konur ve mantılar kapatılır.
        • Hazırlanan mantılar kaynar tuzlu suda haşlanır.
        • Mantılar suyun yüzeyine çıktığında pişmiş demektir.
        • Süzülen mantılar servis tabağına alınır, üzerine sarımsaklı yoğurt ve tereyağında kızdırılmış pul biber gezdirilerek servis edilir.

        Afiyet olsun!

        MANTI PÜF NOKTALARI

        Mantı yaparken dikkat edilmesi gereken en önemli püf noktası, hamurun çok kalın açılmamasıdır. Kalın hamur mantının lezzetini olumsuz etkiler. İç harç fazla sulu olmamalıdır. Böyle bir senaryoda hamuru yumuşatabilir. Ayrıca mantılar haşlanırken karıştırılmalı, birbirine yapışmaları önlenmelidir. Ek olarak üzerine kullanılacak yoğurt mutlaka oda sıcaklığında olmalıdır. Yanı sıra mantının üzerine döküldüğünde kesilmemelidir. Servis öncesinde mantıyı fazla bekletmemek sıcak ve taze şekilde sunmak lezzetini artıran bir detaydır.

        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
