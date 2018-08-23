2002 yılından bu yana formasını giydiği San Antonio Spurs ile dört NBA şampiyonluğu yaşayan efsanevi basketbolcu Manu Ginobili'nin yeni sezon başlamadan önce basketbol kariyerine nokta koymayı düşündüğü ifade edildi.

ESPN'de yer alan habere göre göre, San Antonio Spurs ile bir sezon daha sözleşmesi bulunan ve sezon öncesi takımla çalışmalarını sürdüren 41 yaşındaki basketbolcunun emeklilik fikrini ciddi şekilde gözden geçirdiği öne sürüldü. Haberde veteran basketbolcunun son kararını koç Gregg Popovich ile yapacağı görüşmeden sonra vereceğinin altı çizildi.

San Antonio Spurs'te Tim Duncan ve Tony Parker ile kurdukları ortaklıkla bir döneme damga vuran Manu Ginobili, kariyerinde iki kez de NBA All-Star'a seçilmişti. 2004 Atina Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan Arjantin kadrosunda da yer alan veteran basketbolcu, 2001 yılında Kinder Bologna ile EuroLeague şampiyonluğuna ulaşmış ve finallerin MVP'si seçilmişti.

Ginobili geçtiğimiz sezon San Antonio Spurs'te ortalama 20 dakika süre aldığı 65 maçta 8.9 sayı 2.5 asist ve 2.2 ribaunt ortalamaları yakalamıştı.

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