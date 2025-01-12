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        Haberler Spor Futbol Almanya ManU turladı: Altay maça damga vurdu! - Futbol Haberleri

        ManU turladı: Altay maça damga vurdu!

        Manchester United, FA Cup 3. Turu'nda normal süresi 1-1 sona eren maçta Arsenal'i penaltı atışlarında 5-3 mağlup ederek dördüncü tura yükseldi. 2 penaltı kurtaran Altay Bayındır, mücadeleye damga vurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.01.2025 - 21:09 Güncelleme: 12.01.2025 - 21:09
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        ManU turladı: Altay maça damga vurdu!
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        İngiltere Federasyon Kupası 3. Tur mücadelesinde Arsenal ile Manchester United karşı karşıya geldi.

        Manchester United, normal süresi 1-1 maçta Arsenal'i penaltı atışları sonucunda 5-3 yenerek bir üst tura adını yazdırdı.

        Manchester United, 52. dakikada Bruno Fernandes'in golüyle öne geçti. Konuk ekip, 61. dakikada Diogo Dalot'un ikinci sarı kartı görmesiyle 10 kişi kaldı.

        Gabriel Magalhaes, 63. dakikada skora eşitliği getirdi.

        Manchester United'ın kalesini koruyan milli file bekçisi Altay Bayındır, 72. dakikada Martin Ödegaard'ın penaltı vuruşunda gole engel oldu.

        Mücadelenin 90 dakikası ve 30 dakikalık uzatma süresi 1-1'lik eşitlikle geçildi.

        Penaltı atışlarında Manchester United, 5'te 5 yaptı. Arsenal'de ise Kai Havertz, Altay'ı geçemedi.

        Altay Bayındır, yaptığı iki kurtarışla turun mimarı oldu.

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