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Maraton’da koşan ODTÜ’lülerin burs kampanyası devam ediyor

ODTÜ Mezunları Derneği (ODTUMİST) bünyesinde 1997 yılı başlarında yalnızca 9 kişinin öncülüğünde oluşturulmaya başlanan burs fonu 900’ün üzerinde düzenli burs bağışçısı ile 2018-2019 eğitim yılında 600 ODTÜ öğrencisine burs desteği sağlayacak

21.11.2018 - 13:56 | Güncelleme:

ODTÜ Mezunları Derneği (ODTUMİST) bünyesinde 1997 yılı başlarında yalnızca 9 kişinin öncülüğünde oluşturulmaya başlanan burs fonu 900’ün üzerinde düzenli burs bağışçısı ile 2018-2019 eğitim yılında 600 ODTÜ öğrencisine burs desteği sağlayacak.

ODTUMİST 22 yılda 1367 öğrencinin mezun olmasına katkıda bulundu. Her yıl mezun olan öğrencilerin yerine ODTÜ’yü yeni kazanmış öğrenciler arasından yenileri eklenerek bursiyer sayısı 600’e tamamlanıyor. 

Burs fonunun önemli bir tutarı İstanbul Maratonuna katılıp bağış toplayan ODTÜ’lüler ve ODTÜ dostları tarafından sağlanıyor. Destek olanların bir kısmı aktif sporcu değil ve 10km’yi yürüyerek tamamlıyor. Tabii dereceye girenler de ayrı bir gurur kaynağı. Bu yıl Milli atletimiz ODTÜ öğrencisi Ercan Arslan İstanbul Maratonu 42 km Türkiye Şampiyonası 3'üncüsü oldu. Master Milli atlet Sedat Taşkeser (ODTÜ 1987 mezunu) ise 15 km 1:01’lik derecesi ile yaş kategori 1'incisi oldu. 

Tüm katılımcılar  kendi yeteneğine ve koşullarına göre katkıda bulunuyor. Kimi fotoğraf ve video çekiyor, kimi koşuculara destek vererek koşuyu tamamlamalarına yardımcı oluyor, kimi koşulları gereği İstanbul’da olamadığı için olduğu yerde Bolivya’da, İngiltere’de, Kanada’da, Hollanda’da koşup bağış topluyor.

Yapılan açıklamaya göre; maratondan birkaç hafta önce başlayan bağış kampanyasında 11 Kasım Maraton gününden önce 125 öğrencinin 1 yıllık burs tutarına ulaşıldı. Bu motivasyonla 245 koşucu burs için toplamda 3.180 km koştu. Bu maratonun hedefi olan 210 öğrencinin yıllık burs tutarına ulaşmak için destek kampanyaları ise hala devam ediyor.

ODTÜ Mezunları Derneği'nden yapılan açıklamada, 'Şu ana kadar 180 kişi 3.120 kişiden bağış aldı. Bağışçıların bazıları bir öğrencinin bir öğün yemeğini karşılarken, diğeri ise bir yıllık ihtiyacını karşıladı. Bağış toplayanların içinde bu burslardan yararlanarak okulu bitirmiş ve 'Şimdi sıra bizde' diyen mezunların da olması bu önemli girişimin çok uzun yıllar süreceğinin bir göstergesi oldu' ifadelerine yer verildi. 
 

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