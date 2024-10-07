Marburg virüsü nedir? Marburg virüsü belirtileri nelerdir, tedavisi var mı?
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünyanın Marburg virüsü salgını tehdidi altında olduğunu ilan etti. Marburg virüsü, Marburg hastalığına yol açan bir virüstür ve Ebola virüsü ile aynı aileye (Filoviridae) aittir. İşte Marburg virüsü hakkında bilgiler
Marburg virüsü son günlerde gündeme gelen hastalıklardan biri oldu. Alman polisi, bir Ruanda vatandaşının Marburg virüsü taşıdığı iddiası üzerine Hamburg Merkez Tren İstasyonu'nda yolları kapattı. Tren bekleyen yolcular peronlardan uzaklaştırıldı. Peki Marburg virüsü nedir? Marburg virüsü belirtileri nelerdir, tedavisi var mı?
MARBURG VİRÜSÜ NEDİR?
Marburg virüsü, Marburg hastalığına yol açan bir virüstür ve Ebola virüsü ile aynı aileye (Filoviridae) aittir. İlk olarak 1967 yılında Almanya'nın Marburg şehrinde, Afrika'dan getirilen maymunlar aracılığıyla keşfedilmiştir.
MARBURG VİRÜSÜ BELİRTİLERİ
Virüsün yol açtığı enfeksiyonu gösteren vakalar ölümle sonuçlanabiliyor. Belirtileri arasında mide bulantısı, kusma, ishal, ateş ve kanama bulunuyor.
MARBURG VİRÜSÜ NASIL BULAŞIR?
Virüs, genellikle enfekte hayvanlar (özellikle meyve yarasaları) ile temas, kan veya vücut sıvıları yoluyla insanlara geçer. Enfekte kişilerin kanı veya vücut sıvıları ile doğrudan temas, virüsün bulaşma riskini artırır. Bu, tıbbi müdahalelerde veya cenaze törenlerinde de mümkündür.