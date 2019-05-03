Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Marcao derbide oynayacak mı?

Galatasaray'da Beşiktaş ile oynanacak kritik derbi öncesi Marcao seferberliği yaşanıyor. Beşiktaş’a karşı görev almak için kendisi de çok istekli olan Marcao için bugün çok önemli... Son 2 gündür gerçekleşen antrenmanlarda takımdan ayrı düz koşulara başlayan 23 yaşındaki savunmacı, bugün yapılacak tetkiklerin ardından takımla çalışmalara başlayabilir.

Marcao

Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; Süper Lig’de pazar günü Beşiktaş’la kendi evinde çok kritik bir maça çıkacak olan Galatasaray’da Marcao seferberliği yaşanıyor. Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanan Y.Malatya maçında sakatlandıktan sonra Konya deplasmanında forma giyemeyen Brezilyalı stoper, dev derbiye yetiştirilmek için uğraşılıyor.

Beşiktaş’a karşı görev almak için kendisi de çok istekli olan Marcao için bugün çok önemli… Son 2 gündür gerçekleşen antrenmanlarda takımdan ayrı düz koşulara başlayan 23 yaşındaki savunmacı, bugün yapılacak tetkiklerin ardından takımla çalışmalara başlayabilir. Dün antrenman öncesi sağlık heyetinden Marcao hakkında bilgi alan teknik direktör Fatih Terim, oyuncunun derbide yetiştirilmesini istedi. Bugünkü idman öncesi yapılacak son testlerde iyi olması halinde Marcao’nun takımla birlikte çalışamalara katılıp, derbide forma giymesi bekleniyor.

DONK GÖREVE HAZIR

Marcao’nun oynayamaması durumunda alternatifi hazır olan teknik direktör Fatih Terim, diğer yandan da Ryan Donk’u derbiye hazırlıyor. Marcao’nun yokluğunda Christian Luyindama ile birlikte stoper tandemin oluşturacak olan Donk, Marcao’nun yetişmesi halinde ise yedek kalabilir. Fernando’nun son haftalardaki çıkışını ve geçen sene Beşiktaş’a attığı golü göz önünde bulunduran Terim, buna rağmen Marcao’nun dönmesi halinde ön libero tercihini Fernando veya Donk’tan yana kullacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Yusuf Yazıcı'dan Avrupa yanıtı!
FUTBOLYusuf Yazıcı'dan Avrupa yanıtı!
Bakan Kasapoğlu: Federasyon ve kulüplerimiz üretken hale dönüşmelidir
FUTBOL"Federasyon ve kulüpler üretken olmalı"
Şanlıurfaspor’a haciz şoku
FUTBOLŞanlıurfaspor’a haciz şoku
Ahmet Ağaoğlu'dan hakem tepkisi
FUTBOLAğaoğlu'dan hakem tepkisi
Hüsnü Güreli'den yöneticilere çağrı
FUTBOLGüreli'den yöneticilere çağrı
Eintracht Frankfurt Chelsea MAÇ SONUCU - Frankfurt kaçtı, Chelsea yakaladı!
FUTBOLFrankfurt kaçtı, Chelsea yakaladı!
Arsenal Valencia MAÇ SONUCU - Arsenal'i Lacazette uçurdu!
FUTBOLArsenal'i Lacazette uçurdu!
Son dakika! Galatasaray - Beşiktaş derbisinin hakemi açıklandı!
FUTBOLDev derbinin hakemi açıklandı
Fikret Orman'dan Mustafa Cengiz'e yanıt!
FUTBOLFikret Orman'dan Cengiz'e yanıt!
PFDK'dan Volkan Demirel ve Sadık Çiftpınar kararı!
FUTBOLPFDK'dan Volkan ve Sadık kararı!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X