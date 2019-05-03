Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; Süper Lig’de pazar günü Beşiktaş’la kendi evinde çok kritik bir maça çıkacak olan Galatasaray’da Marcao seferberliği yaşanıyor. Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanan Y.Malatya maçında sakatlandıktan sonra Konya deplasmanında forma giyemeyen Brezilyalı stoper, dev derbiye yetiştirilmek için uğraşılıyor.

Beşiktaş’a karşı görev almak için kendisi de çok istekli olan Marcao için bugün çok önemli… Son 2 gündür gerçekleşen antrenmanlarda takımdan ayrı düz koşulara başlayan 23 yaşındaki savunmacı, bugün yapılacak tetkiklerin ardından takımla çalışmalara başlayabilir. Dün antrenman öncesi sağlık heyetinden Marcao hakkında bilgi alan teknik direktör Fatih Terim, oyuncunun derbide yetiştirilmesini istedi. Bugünkü idman öncesi yapılacak son testlerde iyi olması halinde Marcao’nun takımla birlikte çalışamalara katılıp, derbide forma giymesi bekleniyor.

DONK GÖREVE HAZIR

Marcao’nun oynayamaması durumunda alternatifi hazır olan teknik direktör Fatih Terim, diğer yandan da Ryan Donk’u derbiye hazırlıyor. Marcao’nun yokluğunda Christian Luyindama ile birlikte stoper tandemin oluşturacak olan Donk, Marcao’nun yetişmesi halinde ise yedek kalabilir. Fernando’nun son haftalardaki çıkışını ve geçen sene Beşiktaş’a attığı golü göz önünde bulunduran Terim, buna rağmen Marcao’nun dönmesi halinde ön libero tercihini Fernando veya Donk’tan yana kullacak.