        Marcao: Futbolu Galatasaray'da bırakabilirim! - Galatasaray Haberleri

        Marcao: Futbolu Galatasaray'da bırakabilirim!

        Galatasaray'dan 2022 yazında ayrılarak Sevilla'ya transfer olan Marcao, Jeremias Matra YouTube kanalına konuştu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.03.2026 - 22:34 Güncelleme:
        "Futbolu Galatasaray'da bırakabilirim!"

        Galatasaray'dan 2022 yazında ayrılarak İspanya LaLiga ekibi Sevilla'ya transfer olan Marcao, Jeremias Matra YouTube kanalına dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

        "FUTBOLU GALATASARAY'DA BIRAKABİLİRİM"

        Kariyer planlamasına da değinen Marcao, "İlk seçeneğim, futbolu Brezilya'da bırakmak. Eğer olmazsa, dışarıda bırakırsam; futbolu Galatasaray'da bırakabilirim belki. Tabii onlar da isterse." dedi.

        "HER ŞEY GALATASARAY'DA BAŞLADI"

        Galatasaray'a transfer sürecinde yaşadıklarını anlatan deneyimli oyuncu, "Galatasaray, her şeyin başladığı yer. Hayatımda her şeyin değişmeye başladığı yer. Bir anda oldu, hiç beklenmedik bir anda. Menajerim haberi söylediğinde diz çöküp 'Tanrı'ya şükürler olsun' dedim. İstanbul'a vardık, uçaktan indim, hemen iki polis karşımdaydı. Taraftarlar boynuma Galatasaray atkısı taktı. Bu hissi tarif edemem, gerçekten imkansız. Sonra aslan dövmesi bile yaptırdım. Hayatım Galatasaray'da iyi yönde değişti." ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Diyarbakırda bir kuyumcu soygun girişimi sırasında silahla yaralandı

        Diyarbakırda bir kuyumcu soygun girişimi sırasında silahla yaralandı

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Neçirvan Barzani'nin konutuna saldırı
        Neçirvan Barzani'nin konutuna saldırı
        Mesud Pezeşkiyan'dan uyarı
        Mesud Pezeşkiyan'dan uyarı
        JD Vance: Yakında oradan çıkacağız
        JD Vance: Yakında oradan çıkacağız
        İran: 230'dan fazla çocuk hayatını kaybetti
        İran: 230'dan fazla çocuk hayatını kaybetti
        İran'da hastaneler, savaşın en büyük yükünü taşıyor
        İran'da hastaneler, savaşın en büyük yükünü taşıyor
        Körfez ülkelerinde 'İran' bölünmesi
        Körfez ülkelerinde 'İran' bölünmesi
        İngiliz devi Arda Güler'in peşinde!
        İngiliz devi Arda Güler'in peşinde!
        Depremde yıkılan evde cinayet
        Depremde yıkılan evde cinayet
        Bir lider öldü, sistem yeniden kuruldu
        Bir lider öldü, sistem yeniden kuruldu
        Galatasaray'da dev hedef: Bruno Fernandes!
        Galatasaray'da dev hedef: Bruno Fernandes!
        Uçuşlarda yeni powerbank kuralı
        Uçuşlarda yeni powerbank kuralı
        Anne Zuhal Kalaycıoğlu’nun ifadesi ortaya çıktı!
        Anne Zuhal Kalaycıoğlu’nun ifadesi ortaya çıktı!
        Galatasaray'da zorlu fikstür!
        Galatasaray'da zorlu fikstür!
        "Kocam aristokrat bir aileden geliyor"
        "Kocam aristokrat bir aileden geliyor"
        "Aile baskısı yok"
        "Aile baskısı yok"
        "Karıma çok teşekkür ediyorum"
        "Karıma çok teşekkür ediyorum"
        Çay ve kahve suyun yerine geçiyor mu?
        Çay ve kahve suyun yerine geçiyor mu?
        Oyuncu Hande Erçel'in savcılık ifadesi ortaya çıktı!
        Oyuncu Hande Erçel'in savcılık ifadesi ortaya çıktı!
        Karlar Ülkesi Elsa'nın ve K-Pop İblis Avcıları Rumi'nin sesi Begüm Günceler Göker merak edilenleri anlattı
        Karlar Ülkesi Elsa'nın ve K-Pop İblis Avcıları Rumi'nin sesi Begüm Günceler Göker merak edilenleri anlattı