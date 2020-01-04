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Marcelo Saracchi kimdir? Galatasaray'ın yeni transferi Marcelo Saracchi kaç yaşında?

Marcelo Saracchi, dün akşam saatlerinde gelen haberle Galatasaray'ın gündemine oturdu. Galatasaray, RB Leipzig'ten Marcelo Saracchi'yi kiralamak için görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi. Marcelo Saracchi ile ilgili detaylar haberimizde

Marcelo Saracchi

Marcelo Saracchi kimdir? Marcelo Saracchi kaç yaşında? Marcelo Saracchi nereli? soruları, Galatsaray'ın genç yıldızın kiralanması için görüşmelere başladığını KAP'a bildirmesi sonrasında gündeme geldi. Temmuz 2018'de 12 milyon Euro gibi bir bonservis bedeliyle River Plate'ten Almanya'ya transfer olan ancak bu sezon çok forma şansı bulamayan Marcelo Saracchi için RB Leipzig'le görüşen sarı-kırmızılılar, Alman ekibiyle Uruguaylı sol bekin kiralanması konusunda el sıkıştı. Marcelo Saracchi'nin futbol kariyeri şöyle:

MARCELO SARACCHI KİMDİR?

Tam adı Marcelo Josemir Saracchi Pinto olan Uruguay'lı yıldız, 23 Nisan 1998 tarihinde Paysandú kentinde dünyaya geldi. Futbola 2015 yılında ülkesinin ekiplerinden Danubio'da başlayan Saracchi, 2017 yılında 2 milyon euro karşılığında River Plate'e transfer oldu.

2018 yazında 12 milyon Euro’ya Alman ekibi RB Leipzig'e transfer olan 21 yaşındaki sol bek, 4 kez Uruguay A Milli Takım forması giydi.

1. 72 boyunda olan Saracchi, bu sezon 7 maçta forma giyerken 1 de gol kaydetti.

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