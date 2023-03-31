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Marco Rossi'den Attila Szalai için ayrılık sözleri! "Bu yaz doğru zaman olabilir"

Macaristan Milli Takım Teknik Direktörü Marco Rossi, Fenerbahçe'de forma giyen öğrencisi Attila Szalai hakkında transfer açıklamasında bulundu. İtalyan çalıştırıcı, 25 yaşındaki stoperin ayrılığı için önümüzdeki yaz döneminin doğru zaman olduğunu belirtirken, ilginç bir de tavsiyede bulundu.

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  • Marco Rossi'den Attila Szalai için ayrılık sözleri! "Bu yaz doğru zaman olabilir" - Fenerbahçe haberleri

    Fenerbahçe'nin başarılı stoperi Attila Szalai, sergilediği performansla Avrupa kulüplerinin radarına girerken, Macaristan Milli Takımı'nın teknik direktörü Marco Rossi'den flaş bir açıklama geldi.
  • Marco Rossi'den Attila Szalai için ayrılık sözleri! "Bu yaz doğru zaman olabilir" - Fenerbahçe haberleri

    İtalyan basınına konuşan Rossi, milli takımdan öğrencisi Szalai'nin geleceği hakkındaki soruya ilginç bir cevap verdi. 
  • Marco Rossi'den Attila Szalai için ayrılık sözleri! "Bu yaz doğru zaman olabilir" - Fenerbahçe haberleri

    Szalai'ye İtalya Serie A'ya gitmesini tavsiye eden İtalyan çalıştırıcı, "Türkiye'de her transfer döneminde transferinden bahsediliyor ama sonrasında hep Fenerbahçe'de kaldı. Ancak bu yaz doğru zaman olabilir. Bir centilmen olarak, gidip İtalya'da oynamasını tavsiye edebilirim" dedi.
  • Marco Rossi'den Attila Szalai için ayrılık sözleri! "Bu yaz doğru zaman olabilir" - Fenerbahçe haberleri

    Rossi, Attila Szalai'nin geçen sezon Fenerbahçe'de birlikte forma giydiği Kim Min Jae için ise, "Attila benimle konuştuğunda, onu çok iyi bir çocuk ve mükemmel bir futbolcu olarak tanımladı." ifadelerini kullandı.
  • Marco Rossi'den Attila Szalai için ayrılık sözleri! "Bu yaz doğru zaman olabilir" - Fenerbahçe haberleri

    Fenerbahçe'de bu sezon 39 maçta görev yapan 25 yaşındaki Attila Szalai, 2 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
  • Marco Rossi'den Attila Szalai için ayrılık sözleri! "Bu yaz doğru zaman olabilir" - Fenerbahçe haberleri

    Macar savunma oyuncusunun sarı-lacivertlilerle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 

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