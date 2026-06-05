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        Haberler Dünya Marco Rubio, Kuveytli mevkidaşı ile görüştü | Dış Haberler

        Marco Rubio, Kuveytli mevkidaşı ile görüştü

        Kuveyt Dışişleri Bakanı Cerrah Cabir el-Ahmed es-Sabah ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, iki ülke arasındaki işbirliği ve koordinasyonun, özellikle siyasi ve savunma alanlarında güçlendirilerek sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05 Haziran 2026 - 01:07 Güncelleme:
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        Marco Rubio, Kuveytli mevkidaşı ile görüştü

        Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Sabah ve Rubio, ABD’nin başkenti Washington'da bir araya geldi.

        Görüşme, Kuveyt'in çarşamba günü yaptığı açıklamada ülkenin bir kez daha İran kaynaklı füze ve insansız hava aracı saldırılarının hedefi olduğunu duyurmasının ardından gerçekleşti.

        Açıklamada, tarafların görüşmede "İran'ın Kuveyt'e yönelik kınanması gereken ve tekrarlanan saldırılarını" ele aldığı, Kuveyt'in egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak amacıyla gerekli tüm tedbirleri alma hakkına sahip olduğunun vurgulandığı belirtildi.

        İki bakanın ayrıca, iki dost ülke arasındaki köklü stratejik ortaklığı ve halklar arasındaki tarihi bağları gözden geçirdiği kaydedildi.

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        Taraflar, siyasi, savunma, yatırım ve kültürel alanlar başta olmak üzere çeşitli sahalardaki ikili işbirliği ve ortak koordinasyon mekanizmalarının geliştirilmesine yönelik kararlılıklarını yineledi.

        Görüşmede ayrıca, bölgede yaşanan hassas gelişmeler ve mevcut güvenlik ortamı çerçevesinde Kuveyt ile ABD arasındaki koordinasyonun her düzeyde sürdürülmesinin önemine işaret edildi.​​​​​​​

        Bakanlar, bölgesel güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesine yönelik çabaların artırılması gerektiğini belirterek, bunun hem iki ülkenin ortak çıkarlarına hizmet edeceğini hem de bölgenin güvenlik ve refahına katkı sağlayacağını ifade etti.

        *Haberin fotoğrafı, Marco Rubio'nun sosyal medya hesabı üzerinden servis edilmiştir

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