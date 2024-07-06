Marco van Basten'den Merih Demiral'a destek, UEFA'ya tepki: UEFA kim oluyor!

Hollanda'nın efsane futbolcusu Marco van Basten, Avusturya maçında yaptığı ' Bozkurt' işareti nedeniyle UEFA'dan 2 maç ceza alan milli futbolcu Merih Demiral'a destek verdi.

"GERÇEKTEN GARİP, FUTBOLA SADIK KALIN"

Hollanda basınından NOS'a açıklamalarda bulunan Van Basten, UEFA'nın saçma bir karar verdiğini belirterek, "Bu davranışın yanlış olduğu hissine kapıldıklarında cezayı Türklerin vermesi gerekmez mi? UEFA kim oluyor da 'Bunu yapamazsınız' diyor? Şimdi yine siyasetin devreye girmesine izin veriyorsunuz ve bir oyuncunun uzaklaştırılmasına karar veriyorsunuz. Sonra da 'Siyaset yapıyorlar' diyorsunuz, değil mi? Bu gerçekten garip. Futbola sadık kalın!" ifadelerini kullandı.