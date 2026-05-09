        Mardin 1969 Spor, 1. Lig'e yükseldi!

        Mardin 1969 Spor, 1. Lig'e yükseldi!

        2. Lig Kırmızı Grup play-off final maçında Mardin 1969 Spor, Muş Spor'u 2-1 mağlup ederek Trendyol 1. Lig'e yükseldi.

        Giriş: 09 Mayıs 2026 - 19:53 Güncelleme:
        2. Lig play-off final maçında Mardin 1969 Spor ile Muşspor karşı karşıya geldi. Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Mardin 1969 Spor 2-1'lik skorla kazandı.

        Mardin 1969, 24. dakikada Mertan Öztürk ve 61. dakikada Miraç Acer'in golleriyle galibiyete ulaştı.

        Muşspor, 73. dakikada Bilal Budak ile tek golünü buldu.

        Bu sonucun ardından Mardin 1969 Spor, Bursaspor ve Batman Petrolspor'un ardından 1. Lig'e yükselen 3. takım oldu.

        Mardin 1969 Spor, 18 yıllık 1. Lig hasretine son verdi.

        Stat: Diyarbakır

        Hakemler: Kadir Sağlam, Erkan Akbulut, Mustafa Savranlar

        Mardin 1969 Spor: Ömer Kahveci, Nafican Yardımcı, Yalçın Kılınç, Abdullah Aydın (Dk. 73 Melih İnan), Mert Miraç Altıntaş (Dk. 80 Mehmet Manış), Bünyamin Balat (Dk. 46 Ali Doğan), Ahmet Ülük (Dk. 73 Enes Erol), Mustafa Şengül, Miraç Acer, Mertan Öztürk (Dk. 88 Berkay Doğan), Barış Sağır

        Muşspor: Yüksel Egemen Yaylı, Muhammet Fatih Yıldırım, Cumali Bişi (Dk. 82 Halil Yılmaz), Ersel Aslıyüksek, Onur Ramazan Toprak, Tuğkan Kamışoğlu (Dk. 63 Emirhan Karagülle), İlker Günaslan (Dk. 72 Bilal Budak), Sitenliy Okavuçi, Erkam Reşmen (Dk. 73 Ferdi Burgaz), Seçim Can Koç, Yusuf Yıldırım

        Goller: Dk. 24 Mertan Öztürk, Dk. 61 Miraç Acer (Mardin 1969 Spor), Dk. 73 Bilal Budak (Muşspor)

        Sarı kartlar: Dk. 61 Ali Doğan, Dk. 90+3 Ömer Kahveci (Mardin 1969 Spor), Dk. 78 Muhammet Fatih Yıldırım, Dk. 90+4 Seçim Can Koç (Muşspor)

