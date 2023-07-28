Mardin'de 6. kattan düşen kadın kurtarılamadı
Mardin Midyat'ta iddiaya göre bir apartmanın 6. katında bulunan daireden düşen kadın, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
Mardin'in Midyat ilçesinde, bir apartmanın 6. katındaki daireden düştüğü ileri sürülen kadın yaşamını yitirdi.
Bağlar Mahallesi'nde, bir apartmanın 6. katındaki daireden, G.U'nun düştüğü ihbarı üzerine, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
AA'nın haberine göre; ilk müdahalesi olay yerinde yapılan G.U, kaldırıldığı Midyat Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.
G.U'nun kesin ölüm nedeninin, yapılacak otopsi sonrası belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.