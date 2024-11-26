Mardin'de adliye önündeki silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı
Mardin'de duruşma çıkışı adliye önünde 1'i avukat 4 kişinin yaralandığı silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde hafif ticari araçtan inen bir kişinin başka bir araca doğru yürüyen 4 kişiye tabancayla ateş ettiği görüldü.
Mardin Adliyesi önünde 21 Kasım'da saat 14.00 sıralarında duruşma sonrası adliye önünde yürüyen taraflardan Avukat Aslan T. (42) ile aynı aileden Muhammed A. (20), Burhan A. (45) ve Mehmet Sait A. (52), 2 araçla gelen kişilerin silahlı saldırısında yaralandı.
Şüpheliler hafif ticari araçla kaçarken, yaralılar sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Mardin İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ve Artuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kaçtıkları 2 aracın plakasını tespit etti.
Polis ekipleri kısa sürede araçların konumunu belirleyerek 5 şüpheliyi yakaladı.
4 TUTUKLAMA
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Hakimliği'ne sevk edildi.
Şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 1'i adli kontrolle serbest bırakıldı.
Öte yandan silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.