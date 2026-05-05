        Mardin'de başhekime darp iddiasının güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı! | Son dakika haberleri

        Mardin'de başhekime darp iddiasının güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı!

        Mardin'in Derik İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Aziz Zilan ile sekreteri Zeynep Oktay'ın darp edildiği iddia edildi. O anların güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05 Mayıs 2026 - 10:04 Güncelleme:
        Başhekime darp iddiası kamerada!

        Mardin’in Derik İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Aziz Zilan ile sekreteri Zeynep Oktay’ın darp edildiği iddia edilen anların güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı.

        İHA'nın haberine göre 15 Nisan'da Derik Devlet Hastanesinde iddiaya göre, hastanede çalışan bir şirket personelinin işten çıkarılması sonrası personelin babası T.E. ve ağabeyi A.Ü.E., hastaneye geldi.

        T.E. ve A.Ü.E., Başhekim Uzm. Dr. Aziz Zilan ile görüşmek istedi. Başhekimlik makamı önünde T.E. ve A.Ü.E ile sekreter ve güvenlik görevlileri arasında tartışma çıktı ve odasından çıkan Zilan ile sekreteri Zeynep Oktay saldırıya uğradı. Olayın ardından 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.E.’ye ev hapsi verilirken, A.Ü.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Darp iddiasına ilişkin güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı. Görüntüde, odaya girenler ile başhekim arasında arbede yaşandığı, kurumda bulunanların araya girmesiyle şüphelilerin dışarı çıkarıldığı yer aldı.

