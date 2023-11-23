Mardin'de evinde silahla vurulan kadın hastanede öldü
Mardin Midyat'taki evinde karnından silahla vurulmuş halde bulunan kadın, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi
Mardin'in Midyat ilçesinde evinde silahla vurulmuş halde bulunan Gülcan Yeşilmen (24), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
DHA'nın haberine göre; olay dün akşam saatlerinde Midyat ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Bir apartman dairesinden silah sesi duyulması üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin girdiği dairede Gülcan Yeşilmen, tabanca ile karnından vurulmuş halde buldu.
KALDIRILDIĞI HASTANEDE ÖLDÜ
İlk müdahalenin ardından Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan Yeşilmen, yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı. Yeşilmen'in cenazesi otopsi için morga götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.