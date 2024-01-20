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        Nusaybin'de, seyir halindeki otomobil alev aldı

        MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, seyir halindeki otomobil alev alarak yandı. Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 00:42 Güncelleme: 20.01.2024 - 00:45
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        Nusaybin'de, seyir halindeki otomobil alev aldı
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        MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, seyir halindeki otomobil alev alarak yandı. Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Olay, akşam saatlerinde Nusaybin ilçesine bağlı kırsal Hasantepe Mahallesi mevkisi, Uluslararası İpekyolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, seyir halindeyken alev aldı. Sürücü, otomobili durdurarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi´ne bildirdi. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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