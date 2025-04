TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay: Türkiye'yi tehdit etmek kimsenin haddine değil

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, “İşgal rejimi İsrail; sadece Filistin’de değil, Lübnan’da da Suriye’de de yayılmacı politikalarına devam ediyor. Türkiye’yi hedef almak, tehdit etmek kimsenin ama hiç kimsenin haddine değildir. Biz bedel öderiz ama ne pahasına olursa olsun bedel ödetmeden hiçbir şeyi de teslim etmeyiz” dedi.

Kentte faaliyet yürüten 60'a yakın sivil toplum kuruluşunun oluşturduğu Mardin Sivil Toplum Kuruluşları Platformu tarafından cuma namazı sonrası Şakir Nuhoğlu Camii önünde Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdüren İsrail protesto edildi. Programa TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu, HÜDA PAR İl Başkanı İsmail Çevik, kurum müdürleri, platform üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Eylemde konuşan Fuat Oktay, Mardin'den yükselen sesin insanlığın sesi ve haykırışı olduğunu ifade ederek, “100 yılı aşkın bir süredir yoğun bir şekilde Müslümanların Filistin'de yok edilme hareketi var. Ama özellikle İsrail'in kuruluşundan sonra 1946'lardan başlayarak çok daha sistematik bir soykırımın yürüdüğünü görüyoruz. Baktığımızda her defasında da farklı bir gerekçe, dün Filistin Kurtuluş Örgütü’ydü. Bugün HAMAS, yarın başka bir gerekçe olacak. Ama biz biliyoruz ki; bunların hiçbirisi asıl gerekçeler değil. Asıl gerekçe İsrail'in vadedilmiş topraklardaki yayılmacı hakimiyet arzusudur. Ama şu iyi bilinmeli ki; İsrail arkasında kim olursa olsun, kim kendisine sessiz kalırsa kalsın, kim kendisini desteklerse desteklesin, kim hangi desteği verirse versin insanlık bunun karşısında dimdik duracaktır. Biz Türkiye olarak; Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak, Cumhurbaşkanımızın başkanlığında her platformda, her ortamda sonuna kadar sesimizi yükselttik. Bugünden sonra da yükselteceğiz” diye konuştu.

‘ÇİFTE STANDARDIN BAŞARIYA ULAŞMA ŞANSI YOK’ İsrail'in ve destekçilerinin başka bir aşamaya geçtiğini gördüklerini ifade eden Oktay, “51 bin insanın katline ses çıkarmayanlar, ‘Tek dişi kalmış canavar’ diye rahmetli şairimiz Akif'in ifade ettiği gibi ve bugün de aynen gerçek olduğunu gördüğümüz batı medeniyetinin çifte standardına bugün de ne yazık ki şahit oluyoruz. On binlerce insanın öldürüldüğü, kadın, erkek, çocuk, günahsız sivillerin katledildiği, yüzlerce gazetecinin kendi görevlerini yaparken katledildikleri İsrail’de ne yazık ki seslerini çıkarmamaları çifte standardın ta kendisidir. Bu çifte standardında başarıya ulaşma şansı yoktur. Filistin'i, ‘Filistinsizleştirme’ evresine geçtiklerini görüyoruz. Çözümü nerede görüyorlar, İsrail'de 1946'dan ve tamamı Filistin olan toprakların bugün neredeyse tamamına yakınının İsrail olduğu ve Filistin'in neredeyse yok olduğu sadece bir şeritte Gazze'nin ve içerde de Batı Şeria'nın kaldığı Kudüs'ün de içinde bulunduğu bir bölgenin dahi paramparça edildiği ve onun da çok görüldüğü… Yeni evre dediğimiz de Gazze'nin ve Batı Şeria'nın işgal edilerek Filistin'deki çözümün Filistinlilerden temizlenerek soykırımın son aşamasına gelindiğini görüyoruz. Bu insanlığın katledilmesi olayıdır. Peki, insanlık buna sessiz mi kalacak? Hükümetler sessiz kalsa bile Batı da dahil, dünyanın her yerinde insanlığın sesinin yükselmeye başladığını görüyoruz” ifadelerini kullandı.

‘DÜNYANIN NERESİNDE OLURSA OLSUN MASUMLARIN YANINDAYIZ’ Millet olarak hiçbir zaman Yahudi karşıtı olmadıklarını ifade eden Oktay, şöyle konuştu: “Cumhurbaşkanımız da bunu her zaman açıkladı. Yahudilerin başı nerede sıkıştıysa biz millet olarak onların yanlarında olduk. Biz nerede insanlık zulüm altındaysa dinine bakmadık, rengine bakmadık, ırkına bakmadık, insanlığın yanında olduk. İnsanın yanında olduk. İnsanı sevdik. Yaradan’dan ötürü sevdik. Ama ne yazık ki yine Batı’ya bakıyoruz ki; ya Ukrayna’da olduğu gibi rengine bakıyor, gözünün rengine veya saçının rengine, ‘Suriye'de ne olursa olsun önemli değil ama Ukrayna’dakiler bize benziyor, kurtarmamız lazım’ gibi biz bu ayrımı yapmadık. Hiçbir zaman da yapmayız. Filistin'e geldiği zaman ‘orada güzel bir tatil köyü olabilir?’ diyecek kadar insanlık dışı teklifleri beraberlerinde getirebiliyorlar. Biz böyle bir medeniyetin mirasçıları değiliz. Biz insanlık adına buna karşı çıktık. Ve insanlık adına da karşı çıkmaya devam edeceğiz. Eğer ki; aynı zulmü İsrail Filistin'e değil de Filistin İsrail'e yapıyor olsaydı biz aynı şekilde bu söylemlerimizi aynı şekilde İsrail içinde tekrarlardık.”