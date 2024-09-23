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        Mardin'de sulama kanalına düşen araçtaki 4 çocuk yaralandı

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde el freni indirilen hafif ticari aracın sulama kanalına düşmesi sonucu 4 çocuk yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 13:22 Güncelleme: 23.09.2024 - 13:22
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        Mardin'de sulama kanalına düşen araçtaki 4 çocuk yaralandı
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        Mardin'in Nusaybin ilçesinde el freni indirilen hafif ticari aracın sulama kanalına düşmesi sonucu 4 çocuk yaralandı.

        Kırsal Görün Mahallesi'nde plakası henüz öğrenilemeyen park halindeki aracın içindeki çocuklar el frenini indirdi.

        Hareket eden araç sulama kanalına düştü.

        Araçtaki Zeynep B. (5), Mehmet B. (4), Ecrin B. (3) ve Behiye B. (4) yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan çocuklar ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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