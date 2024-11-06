Mardin'de firari hükümlü yakalandı
Mardin'in Derik ilçesinde 31 yıl 8 ay 10 gün hapis cezası ile aranan firari hükümlü yakalandı.
Mardin'in Derik ilçesinde 31 yıl 8 ay 10 gün hapis cezası ile aranan firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, bu kapsamda "hırsızlık" ve "yağma" suçlarından 31 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası bulunan A.K'nin Derik ilçesinde bir evde saklandığını tespit etti.
Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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