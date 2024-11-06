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        Mardin'de firari hükümlü yakalandı

        Mardin'in Derik ilçesinde 31 yıl 8 ay 10 gün hapis cezası ile aranan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 11:53 Güncelleme: 06.11.2024 - 11:53
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        Mardin'de firari hükümlü yakalandı
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        Mardin'in Derik ilçesinde 31 yıl 8 ay 10 gün hapis cezası ile aranan firari hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, bu kapsamda "hırsızlık" ve "yağma" suçlarından 31 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası bulunan A.K'nin Derik ilçesinde bir evde saklandığını tespit etti.

        Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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