Mardin'de "Yeni Yıl Asayiş ve Güvenlik Tedbirleri Toplantısı" düzenlendi

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, tüm ekiplerin yılbaşı boyunca gayretle ve hassasiyetle görevlerinin başında olacağını bildirdi.

Valilikte Tuncay Akkoyun başkanlığında, Vali Yardımcısı Mehmet Naim Akgül, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Cumhur Yazgan ve ilgili kurum amirlerinin katılımıyla "Yeni Yıl Asayiş ve Güvenlik Tedbirleri Toplantısı" düzenlendi.

Toplantının açılışında konuşan Vali Akkoyun, 2024'ü geride bırakarak yeni yıla gireceklerini söyledi. Mardin'de birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde "Büyük ve Güçlü Türkiye" şiarı ve "Tam Bağımsız Türkiye" vizyonuyla büyük gayretle çalıştıklarını vurgulayan Akkoyun, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Mardin'imizde sağlanan güven, huzur ve istikrar ortamıyla sanayiden tarıma, enerjiden ulaşıma, eğitimden sağlığa, kültürden sanata her alanda gerçekleştirdiğimiz kamu hizmetleri ve yatırımlar, şehrimizin gelişimine önemli ölçüde katkı sağlamaktadır." ifadelerini kullandı.

Kararlı çalışmalarla Mardin'de huzurlu ve başarılı sene geçirdiklerini belirten Akkoyun, 2025 yılında da bunu devam ettirmeyi amaçladıklarını, kenti her alanda kalkındırmak için çalışmaları hız kesmeden sürdüreceklerini anlattı. Yılbaşında vatandaşların güvenliği ve esenliği için gerekli tedbirlerin en üst düzeyde alındığını aktaran Akkoyun, şunları kaydetti:

"Mardin'imiz genelinde güvenlik ve asayiş konusunda kolluk kuvvetlerimizce şehir merkezinde ve 10 ilçemizde özellikle hemşehrilerimizin yoğun olduğu yerlerde gerekli tedbirler alınarak gerekli hazırlıklar yapılmıştır. Tüm ekiplerimiz, yılbaşı boyunca gayretle ve hassasiyetle görevlerinin başında olacaktır. Bu kapsamda Emniyet Müdürlüğümüz 10 ilçemizde yılbaşı boyunca 2 bin 511 personel, 640 araç, Jandarma Komutanlığımız 3 bin 804 personel, 277 araç ve 15 dronla asayiş ve güvenlik tedbirleri aldı. Olası durumlara karşı 112 Acil Çağrı Merkezimiz 31 personeliyle 7/24 aktif olarak hizmet verecektir. Aynı zamanda elektrik, iletişim ve doğal gaz için ilgili kurumlarımız tarafından tedbirler alınmıştır."