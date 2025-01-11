Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 22:24 Güncelleme: 11.01.2025 - 22:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        ABONE OL

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Akziyaret Mahallesi'nde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 63 AHD 246 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada, yaralanan sürücü Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Meşhur sokakta cinayet
        Meşhur sokakta cinayet
        'Bu kirli oyunun ömrü tükendi'
        'Bu kirli oyunun ömrü tükendi'
        Kongrede Tatlıses sürprizi
        Kongrede Tatlıses sürprizi
        "Barışla herkes kazanır" paylaşımı
        "Barışla herkes kazanır" paylaşımı
        DEM heyeti Demirtaş'ı ziyaret etti
        DEM heyeti Demirtaş'ı ziyaret etti
        TFF'den harcama limiti kararı!
        TFF'den harcama limiti kararı!
        Los Angeles yangınının büyüme nedeni ahşap yapılar mı?
        Los Angeles yangınının büyüme nedeni ahşap yapılar mı?
        Kara Kartal hayata döndü!
        Kara Kartal hayata döndü!
        Ukrayna Kuzey Kore askerlerini esir aldı
        Ukrayna Kuzey Kore askerlerini esir aldı
        CIA Başkanı: Putin herkesten şüpheleniyor
        CIA Başkanı: Putin herkesten şüpheleniyor
        F.Bahçe'den G.Saray'a 'karaborsa' cevabı!
        F.Bahçe'den G.Saray'a 'karaborsa' cevabı!
        Kurşun yağdıran katil aranıyor! "Selamımı almadın" cinayeti!
        Kurşun yağdıran katil aranıyor! "Selamımı almadın" cinayeti!
        F.Bahçe'den sürpriz transfer hamlesi!
        F.Bahçe'den sürpriz transfer hamlesi!
        Üzerine zift dökülen araçtaki 3 kişi hayatını kaybetti!
        Üzerine zift dökülen araçtaki 3 kişi hayatını kaybetti!
        Adana'da vahşet! 2 çocuk annesine ormanda kanlı infaz!
        Adana'da vahşet! 2 çocuk annesine ormanda kanlı infaz!
        Mika yüksekten uçtu
        Mika yüksekten uçtu
        Edip Akbayram nöbeti
        Edip Akbayram nöbeti
        20 kilo altınla kaçmışlardı! 3 soyguncudan haber var!
        20 kilo altınla kaçmışlardı! 3 soyguncudan haber var!
        Ortalığı karıştıran Arda Güler iddiası
        Ortalığı karıştıran Arda Güler iddiası
        "Kışımız 6 ay sürüyor" Kutuplar değil Van
        "Kışımız 6 ay sürüyor" Kutuplar değil Van

        Benzer Haberler

        Mardin'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Mardin'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Mardin'de hafif ticari araç, tarlaya uçtu: 2 ölü, 4 yaralı
        Mardin'de hafif ticari araç, tarlaya uçtu: 2 ölü, 4 yaralı
        Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı geçen ay 59 bin 903 yolcuya hizmet...
        Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı geçen ay 59 bin 903 yolcuya hizmet...
        GÜNCELLEME - Mardin'de devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi öldü, 4 kişi y...
        GÜNCELLEME - Mardin'de devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi öldü, 4 kişi y...
        Mardin'de devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı
        Mardin'de devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı
        Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, gazetecilerle bir araya geldi
        Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, gazetecilerle bir araya geldi