Mardin'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Akziyaret Mahallesi'nde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 63 AHD 246 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, yaralanan sürücü Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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