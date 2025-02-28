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        Mardin'de 6 derslikli okul yapılması için protokol imzalandı

        Mardin'in Savur ilçesinde hayırsever bir iş insanı tarafından yaptırılacak 6 derslikli okul için protokol imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 15:05 Güncelleme: 28.02.2025 - 16:23
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        Mardin'de 6 derslikli okul yapılması için protokol imzalandı
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        Mardin'in Savur ilçesinde hayırsever bir iş insanı tarafından yaptırılacak 6 derslikli okul için protokol imzalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, kırsal Başkavak Mahallesine yapılacak okul için, Valilik'te düzenlenen imza törenine, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Eyyüpkoca, hayırsever iş insanı Mehmet Salih Fidan katıldı.

        Protokol kapsamında, 6 derslikli inşa edilecek okula "Mehmet İlhan Fidan" ismi verilecek.

        Vali Akkoyun, hayırsever Fidan'a eğitime sunduğu katkılardan dolayı teşekkür ederek, protokolün Mardin ve öğrenciler için hayırlı olmasını temenni etti.

        Fidan da aile olarak eğitime destek vermekten büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

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