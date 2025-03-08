AK Parti Mardin İl Kadın Kolları Başkanı Özdaş'tan "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" mesajı

AK Parti Mardin İl Kadın Kolları Başkanı Esra Ayanoğlu Özdaş, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özdaş, mesajında, kadınların sevgiyi, fedakarlığı, üretkenliği ve duyarlılığı temsil ettiğini vurgulayarak, huzurlu ve sağlıklı bir toplumun temel taşları olduklarını belirtti.

Demokrasinin gelişmesi ve insan hakları standartlarının yükselmesiyle birlikte kadın hakları mücadelesinde ciddi ilerlemeler kaydedildiğini ifade eden Özdaş, Türkiye'nin kadın hakları alanında gerçekleştirdiği reformlarla dünyada önemli bir yer edindiğini anlattı.

Özdaş, şunları kaydetti:

"Kadınların eğitimden iş hayatına, sanattan spora ve siyasete kadar toplumun her alanında etkinliklerini artırmaları büyük önem taşıyor. Kadınların sorunlarını rahatça dile getirebilmeleri ve çözüm önerileriyle topluma yol gösterici olmaları da çok önemli ve değerlidir. Bu özel gün vesilesiyle, sevginin, fedakarlığın ve vakarın sembolü olan kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en kalbi duygularımla kutluyor, tüm kadınlara saygı ve sevgilerimi sunuyorum."