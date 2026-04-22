        Mardin'i, 360 derecelik videolarla tanıtıyor

        Mardin'i, 360 derecelik videolarla tanıtıyor

        Mardin'de dijital içerik üreticisi Bayram Kerimoğlu, tarihi yapıları ve kültürüyle açık hava müzesi konumundaki Mardin'i, 360 derecelik açıyla çektiği görüntülerle dünyaya tanıtıyor

        Giriş: 22 Nisan 2026 - 14:07 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        360 derece Mardin

        Tarihi ve kültürel dokusuyla büyük ilgi gören Mardin, turizmde rekorlar kırmaya devam ediyor.

        Geçen yıl yaklaşık 1 milyon turistin konakladığı, 3 milyondan fazla kişinin ise günübirlik ziyaret ettiği kentte turizm yılın 12 ayına yayıldı.

        Mardinli dijital içerik üreticisi Bayram Kerimoğlu da kentin bu tanıtım atağına teknolojik bir dokunuş ekledi. Kerimoğlu'nun; Kasımiye Medresesi, Ulu Cami, Mardin Kalesi ve Kırklar Kilisesi gibi simge yapıları 360 derecelik videolarla kaydederek sanal medya hesaplarından paylaştığı içerikler, dünya çapında da büyük beğeni topluyor.

        "MARDİN'İN TARİHİ HAZİNESİNİ FARKLI AÇIDAN GÖSTERMEK İSTEDİM"

        İzleyenlere 'orada olma hissi' yaşatmayı amaçladığını belirten Kerimoğlu, "Mardin'in sadece bir şehir değil, kültür ve tarih hazinesi olduğunu farklı bir açıdan göstermek istedim. Klasik fotoğraf ve videoların ötesine geçerek izleyen kişiye orada olma hissi yaşatmak için 360 derece çekim fikri ortaya çıktı. Şimdi de çekimler yapıyorum. Çok güzel tepkiler alıyorum.

        Herkesin ilgi odağı oluyorum, bu da benim hoşuma gidiyor. İnşallah bu gibi çekimler yapmaya devam edeceğim. Sosyal medyada görüntüleri izleyen kişiler, nasıl çekim yaptığımı çok merak ediyorlar, sorular soruyorlar. 'Mutlaka gelip Mardin'i göreceğim' diye çok fazla mesaj alıyorum. Mardin, herkesin hayatında mutlaka bir kere bile olsa görmesi gereken ender güzellikle bir şehir. Herkesin gelip bu güzelliği yerinde görmesini diliyorum, istiyorum" dedi.

