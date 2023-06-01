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Marek Hamsik futbolu bırakıyor

Trabzonspor'un 35 yaşındaki Slovak futbolcusu Marek Hamsik, sezon sonunda futbolculuk kariyerini sonlandıracağını duyurdu.

Marek Hamsik futbolu bırakıyor
HABERTURK.COM

Marek Hamsik, sezon sonu futbol kariyerini noktalayacağını açıkladı. Slovak yıldız yaptığı açıklamada "Oynadığım tüm kulüplere bana bu şansı verdikleri için teşekkür ederim. Aileme ve yakın arkadaşlarıma her zaman yanımda oldukları için teşekkür etmek istiyorum. Benim için harika yolculuktu, artık bu yolculuğun sonlarına doğru geliyorum. Trabzonspor benim son takımım olacak ve hafta sonu son iç saha maçıma çıkacağım" ifadelerini kullandı.

Uzun yıllar forma giydiği ve efsaneleştiği Napoli'den 2018-19'da ayrıldıktan sonra Çin ekibi Dalian Yifang'a transfer olan 35 yaşındaki yıldız, 2021-22 sezonunda Trabzonspor'a transfer olmuştu.

Bordo-mavili formayla şampiyonluk yaşayan Hamsik, bu sezon ise 32 maçta forma giydi ve 3 gol 1 asistle oynadı.

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