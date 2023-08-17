Maribor - Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda? Fenerbahçe, Avrupa'da tur için sahaya çıkıyor - Fenerbahçe Haberleri

Maribor - Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda? Fenerbahçe, Avrupa'da tur için sahaya çıkıyor - Fenerbahçe Haberleri

Ljudski Vrt Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 21.15'te oynanacak. Mücadele S Sport Plus'tan yayınlanacak. Müsabakayı Portekizli hakem Fabio Verissimo yönetecek. Verissimo'nun yardımcılıklarını Pedro Martins ile Pedro Almeida yapacak.

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Kadıköy'de oynanan ilk karşılaşmada rakibini 3-1 ile geçen sarı-lacivertliler, tur için sahaya çıkacak. Fenerbahçe'ye her türlü galibiyetin yanı sıra, beraberlik ve tek farklı mağlubiyetlerde turu getirecek. Maribor'un 2 farklı galibiyeti halinde uzatmaya gidilecek eşleşmede, ev sahibini 3 ve daha farklı galibiyetler üst tura taşıyabilecek.