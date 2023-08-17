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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Maribor - Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda? Fenerbahçe, Avrupa'da tur için sahaya çıkıyor - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe, Avrupa'da tur için sahaya çıkıyor

        Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında bu akşam deplasmanda Slovenya'nın Maribor takımıyla karşı karşıya gelecek. İlk maçı 3-1 kazanan Fenerbahçe'ye her türlü galibiyetin yanı sıra, beraberlik ve tek farklı mağlubiyetlerde turu getirecek. Peki Maribor - Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar

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        Habertürk
        Giriş: 17.08.2023 - 10:13
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        Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında bu akşam deplasmanda Slovenya'nın Maribor takımıyla karşı karşıya gelecek.

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        Maribor - Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda?

        Ljudski Vrt Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 21.15'te oynanacak. Mücadele S Sport Plus'tan yayınlanacak. Müsabakayı Portekizli hakem Fabio Verissimo yönetecek. Verissimo'nun yardımcılıklarını Pedro Martins ile Pedro Almeida yapacak.

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        Kadıköy'de oynanan ilk karşılaşmada rakibini 3-1 ile geçen sarı-lacivertliler, tur için sahaya çıkacak. Fenerbahçe'ye her türlü galibiyetin yanı sıra, beraberlik ve tek farklı mağlubiyetlerde turu getirecek. Maribor'un 2 farklı galibiyeti halinde uzatmaya gidilecek eşleşmede, ev sahibini 3 ve daha farklı galibiyetler üst tura taşıyabilecek.

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        2 EKSİK VAR

        Fenerbahçe, Maribor karşısında 2 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao ile Bright Osayi-Samuel, müsabakada forma giyemeyecek.

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        MUHTEMEL 11

        İrfan Can Eğribayat

        6

        Ferdi

        7

        Djiku

        8

        Peres

        9

        Oosterwolde

        10

        İsmail

        11

        Zajc

        12

        İrfan Can

        13

        Szymanski

        14

        Kent

        15

        Batshuayi

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