Marilyn Monroe'ya Oscar verilmesi için 30 bin dolar harcadı

Marilyn Monroe, ölümünden 62 yıl sonra bir Oscar kazanabilir... Bu, bir hayranının onun için başlattığı kampanyanın başarıya ulaşmasına bağlı.

1968 doğumlu Ressam Michael Moebius, 1962'de hayatını kaybeden Monroe'nun, yeteneğinin tüm sektör tarafından tecavüze uğradığını iddia ederek, kendisine bu yılki Oscar töreninde 'Ömür Boyu Başarı' ödülü verilmesi talebiyle bir kampanya başlattı. Moebius, Akademi yönetiminin dikkatini çekme adına başlattığı kampanya için 30 bin doları da gözden çıkarmış durumda.

"Bu sanatçılar herkesin tanıdığı isimler olduğu için Oscar ödülü sahibi oldukları düşünülüyor ama öyle değil. Yaptıkları her şey Hollywood endüstrisinin tamamıyla bağlantılı. Onlar tüm sektörün tanrıları gibidirler ve hepsinin hüzünlü bir hikayesi vardı" diyen Michael Moebius; "Hepsi yetenek açısından endüstrinin tecavüzüne uğradı" iddiasında bulundu.

ALTIN KÜRE KAZANDI

1926'da doğan Marilyn Monroe, Hollywood'un Altın Çağı'nın en büyük yıldızlarından biriydi. Kariyeri boyunca 29 filme imza atan Monroe, 1962'dte henüz 36 yaşındayken yüksek doz sakinleştirici ilaç zehirlenmesi sonucu hayatını kaybettiği iddia edilse de nasıl öldüğü konusunun karanlık tarafları olduğu hâlâ gündemde yer alıyor.

Kariyeri boyunca hiç Oscar'a aday gösterilmeyen Monroe, 1960'da 'Some Like It Hot'taki rolüyle komedi veya müzikal film dalında En İyi Kadın Oyuncu dalında Altın Küre'yi kazandı.

Fotoğraflar: Shutterstock