Marilyn Monroe'ya Oscar verilmesi için 30 bin dolar harcadı

Marilyn Monroe, ölümünden 62 yıl sonra bir Oscar kazanabilir... Bu, bir hayranının onun için başlattığı kampanyanın başarıya ulaşmasına bağlı.

1968 doğumlu Ressam Michael Moebius, 1962'de hayatını kaybeden Monroe'nun, yeteneğinin tüm sektör tarafından tecavüze uğradığını iddia ederek, kendisine bu yılki Oscar töreninde 'Ömür Boyu Başarı' ödülü verilmesi talebiyle bir kampanya başlattı. Moebius, Akademi yönetiminin dikkatini çekme adına başlattığı kampanya için 30 bin doları da gözden çıkarmış durumda.

Michael Moebius, birçok Marilyn Monreo çalışmasına imza attı. İMZA TOPLADI Michael Moebius aynı zamanda Hollywood'un diğer ölümsüz isimleri James Dean ve Elvis Presley'nin de "sinema ve kültüre yaptıkları benzersiz katkılardan" dolayı onurlandırılması için mücadele ediyor. Moebius, halkın desteğini sağlamak için Change.org üzerinden bir imza kampanyası başlattı. REKLAM

"ONLAR SEKTÖRÜN TANRILARI GİBİ" "Bu sanatçılar herkesin tanıdığı isimler olduğu için Oscar ödülü sahibi oldukları düşünülüyor ama öyle değil. Yaptıkları her şey Hollywood endüstrisinin tamamıyla bağlantılı. Onlar tüm sektörün tanrıları gibidirler ve hepsinin hüzünlü bir hikayesi vardı" diyen Michael Moebius; "Hepsi yetenek açısından endüstrinin tecavüzüne uğradı" iddiasında bulundu.

"HERKESİ EĞLENDİRDİLER" Michael Moebius'un, Akademi'nin harekete geçmesi için baskı yapmak amacıyla aralık ayında başlattığı kampanyada şu ana kadar 56 binden fazla imza toplandı. REKLAM "Oyunculuğu veya müziği yargılamıyoruz, sadece onların tüm sektördeki başarılarının ve etkilerinin çok büyük olduğunu söylüyoruz" diyen Michael Moebius; "Herkesin onlara bir şeyler vermek için bizim tarafımızda olacağını düşünüyorum çünkü herkesi eğlendirdiler" ifadesini kullandı.

AKADEMİ OFİSİNİN ÖNÜNE REKLAM VERDİ Marilyn Monroe, James Dean ve Elvis Presley'in sanatsal projelerinden biri için Oscar ödülünü kaldırdığını hayal etmeye çalıştıktan sonra kampanyasını başlatan Michael Moebius, toplanan imzaları Akademi'nin çalışma ofisinin önünde yer alan panolardan birine koyduğunu açıkladı.