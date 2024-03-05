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        Haberler Dünyadan Marilyn Monroe'ya Oscar verilmesi için 30 bin dolar harcadı

        Marilyn Monroe'ya Oscar verilmesi için 30 bin dolar harcadı

        Ressam Michael Moebius, kendisi doğmadan 6 yıl önce ölen Marilyn Monroe'nun en büyük hayranı olabilir. Moebius, ölümünden 62 yıl sonra Hollywood ikonuna Oscar verilmesi adına başlattığı kampanya masrafları için 30 bin dolar harcadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.03.2024 - 12:51 Güncelleme: 05.03.2024 - 12:53
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        M.M'e Oscar verilsin kampanyası
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        Marilyn Monroe, ölümünden 62 yıl sonra bir Oscar kazanabilir... Bu, bir hayranının onun için başlattığı kampanyanın başarıya ulaşmasına bağlı.

        1968 doğumlu Ressam Michael Moebius, 1962'de hayatını kaybeden Monroe'nun, yeteneğinin tüm sektör tarafından tecavüze uğradığını iddia ederek, kendisine bu yılki Oscar töreninde 'Ömür Boyu Başarı' ödülü verilmesi talebiyle bir kampanya başlattı. Moebius, Akademi yönetiminin dikkatini çekme adına başlattığı kampanya için 30 bin doları da gözden çıkarmış durumda.

        Michael Moebius, birçok Marilyn Monreo çalışmasına imza attı.

        İMZA TOPLADI

        Michael Moebius aynı zamanda Hollywood'un diğer ölümsüz isimleri James Dean ve Elvis Presley'nin de "sinema ve kültüre yaptıkları benzersiz katkılardan" dolayı onurlandırılması için mücadele ediyor. Moebius, halkın desteğini sağlamak için Change.org üzerinden bir imza kampanyası başlattı.

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        "ONLAR SEKTÖRÜN TANRILARI GİBİ"

        "Bu sanatçılar herkesin tanıdığı isimler olduğu için Oscar ödülü sahibi oldukları düşünülüyor ama öyle değil. Yaptıkları her şey Hollywood endüstrisinin tamamıyla bağlantılı. Onlar tüm sektörün tanrıları gibidirler ve hepsinin hüzünlü bir hikayesi vardı" diyen Michael Moebius; "Hepsi yetenek açısından endüstrinin tecavüzüne uğradı" iddiasında bulundu.

        "HERKESİ EĞLENDİRDİLER"

        Michael Moebius'un, Akademi'nin harekete geçmesi için baskı yapmak amacıyla aralık ayında başlattığı kampanyada şu ana kadar 56 binden fazla imza toplandı.

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        "Oyunculuğu veya müziği yargılamıyoruz, sadece onların tüm sektördeki başarılarının ve etkilerinin çok büyük olduğunu söylüyoruz" diyen Michael Moebius; "Herkesin onlara bir şeyler vermek için bizim tarafımızda olacağını düşünüyorum çünkü herkesi eğlendirdiler" ifadesini kullandı.

        AKADEMİ OFİSİNİN ÖNÜNE REKLAM VERDİ

        Marilyn Monroe, James Dean ve Elvis Presley'in sanatsal projelerinden biri için Oscar ödülünü kaldırdığını hayal etmeye çalıştıktan sonra kampanyasını başlatan Michael Moebius, toplanan imzaları Akademi'nin çalışma ofisinin önünde yer alan panolardan birine koyduğunu açıkladı.

        ALTIN KÜRE KAZANDI

        1926'da doğan Marilyn Monroe, Hollywood'un Altın Çağı'nın en büyük yıldızlarından biriydi. Kariyeri boyunca 29 filme imza atan Monroe, 1962'dte henüz 36 yaşındayken yüksek doz sakinleştirici ilaç zehirlenmesi sonucu hayatını kaybettiği iddia edilse de nasıl öldüğü konusunun karanlık tarafları olduğu hâlâ gündemde yer alıyor.

        Kariyeri boyunca hiç Oscar'a aday gösterilmeyen Monroe, 1960'da 'Some Like It Hot'taki rolüyle komedi veya müzikal film dalında En İyi Kadın Oyuncu dalında Altın Küre'yi kazandı.

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        Fotoğraflar: Shutterstock

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        #Marilyn Monroe
        #oscar
        #Elvis Presley
        #James Dean
        #akademi
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