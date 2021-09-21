Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında Adana Demirspor'u konuk ederken ilk yarıyı da 2-0 önde tamamladı. İkinci yarıda da bir gol bulan Kartal, 3-0'lık üstünlüğünü koruyamadı. Konuk ekip 60. dakikada Vargas'la farkı 2'ye indirirken Mario Balotelli de oyunun kaderini değiştirdi. Maça 67. dakikada skor 3-1'ken dahil olan İtalyan yıldız, 79. dakikada uzak mesafeden yaptığı vuruşla farkı 1'e indirdi. Mücadelede 90+7. dakika oynanırken açılan ortaya yükselen Balotelli'nin vuruşunda top çizgiyi geçerken Assombalonga tamamladı ve Adana Demirspor 3-3'lük eşitliği yakaladı.

SEVİNCİ OLAY OLDU!

Balotelli skoru 3-2'ye getiren golü attıktan sonra Beşiktaş kulübesine doğru dönerek iki eliyle de alnını gösteren bir işaret yaptı. Yıldız futbolcunun bu sevincinin, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın futbol yorumcusu olduğu yıllarda bir programda Balotelli için 'Bu çocukta beyin yok' sözlerine yanıt olduğu öne sürüldü. Beşiktaş yedek kulübesine doğru hareket yapan Balotelli, tribünlerden tepki görürken, hakem Ali Palabıyık tarafından da sarı kartla cezalandırıldı.

MAÇ BİTTİ SAHA KARIŞTI

Adana Demirspor'un 3. golünden sonra maç biterken son düdükle birlikte saha da bir anda karıştı. İki takım yedek kulübeleri arasında tansiyon yükselirken Sergen Yalçın da Ali Palabıyık'ın yanına giderek itirazlarda bulundu.

MAÇIN ARDINDAN KÜFÜRLÜ PAYLAŞIMDA BULUNDU

Kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Balotelli, gol sevincinin fotoğrafının altına beyin simgesini yerleştirirken küfürlü ifade kullandı.