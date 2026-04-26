        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Mario Lemina: Şampiyonluk yolunda çok önemli bir zafer

        Mario Lemina: Şampiyonluk yolunda çok önemli bir zafer

        Galatasaray'ın Gabonlu orta sahası Mario Lemina, Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından konuştu. Derbiye çok iyi hazırladıklarını ifade eden Lemina, "Şampiyonluk yolunda çok önemli bir zafer. Son haftalarda zorlu dönemlerden geçtik ama çok iyi hazırlandık. Bu zaferi de taraftara, yönetime, oyunculara ve bütün çalışanlara armağan etmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

        Giriş: 26 Nisan 2026 - 23:35 Güncelleme:
        "Şampiyonluk yolunda çok önemli bir zafer"

        Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup eden Galatasaray'ın orta sahası Mario Lemina, derbi galibiyetinin ardından değerlendirmelerde bulundu.

        "ŞAMPİYONLUK YOLUNDA ÇOK ÖNEMLİ BİR ZAFER"

        Gabonlu orta saha oyuncusu, "Çok mutluyuz bu galibiyetten dolayı. Evimizde 3-0 galip geldik. Şampiyonluk yolunda çok önemli bir zafer. Son haftalarda zorlu dönemlerden geçtik ama çok iyi hazırlandık. Bu zaferi de taraftara, yönetime, oyunculara ve bütün çalışanlara armağan etmek istiyoruz." dedi.

        "SON HAFTALAR BENİM İÇİN ZOR GEÇTİ"

        Sözlerine devam eden Lemina, "Son haftalar benim için zor geçti. Biraz aksaklıklar oldu kendi açımdan bakınca. Fenerbahçe'ye karşı bu geri dönüşü yapmak benim için çok güzeldi. Fenerbahçe'ye karşı bu güç ve enerjiyi göstermekten çok mutluyum." diye konuştu.

        "PENALTI HARİÇ OYUNU DOMİNE ETTİK"

        Mario Lemina, "Şampiyonluk mentalitemizi ortaya koyduk. Bu akşama bakarsak, en iyi şekilde bu mücadeleyi verdik. Penaltı haricinde maçı baştan sonuna kadar domine ettik ve kazanmasını bildik." sözlerini sarf etti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Trump'ın kaldığı otele ateş açıldı

        ABD Başkanı Donald Trump, katıldığı yemekli programda silah seslerinin duyulması üzerine salondan tahliye edilirken, şüpheli yakalandı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dev derbide kazanan G.Saray!
        Dev derbide kazanan G.Saray!
        Aslantepe'de Galatasaray bayramı!
        Aslantepe'de Galatasaray bayramı!
        Okan Buruk'tan şampiyonluk açıklaması!
        Okan Buruk'tan şampiyonluk açıklaması!
        Galatasaray'dan art arda göndermeler!
        Galatasaray'dan art arda göndermeler!
        Fenerbahçe derbide 10 kişi kaldı!
        Fenerbahçe derbide 10 kişi kaldı!
        Talisca derbide penaltıdan yararlanamadı!
        Talisca derbide penaltıdan yararlanamadı!
        Derbide penaltı tartışması!
        Derbide penaltı tartışması!
        İran'dan ABD'ye 'kırmızı çizgi' mektubu
        İran'dan ABD'ye 'kırmızı çizgi' mektubu
        Gülistan Doku için JAK ekipleri Tunceli'de
        Gülistan Doku için JAK ekipleri Tunceli'de
        Bursaspor kupasına kavuştu
        Bursaspor kupasına kavuştu
        İran: Hiçbir koşulda Hürmüz'ü önceki haline döndürmeyeceğiz
        İran: Hiçbir koşulda Hürmüz'ü önceki haline döndürmeyeceğiz
        Trump'ın katıldığı yemekteki silahlı saldırı şüphelisi kim?
        Trump'ın katıldığı yemekteki silahlı saldırı şüphelisi kim?
        Trump'ın katıldığı yemek nasıl kaosa dönüştü?
        Trump'ın katıldığı yemek nasıl kaosa dönüştü?
        Trump'a yönelik suikast girişimleri ve tehditler
        Trump'a yönelik suikast girişimleri ve tehditler
        Bilim onayladı! Kahve hem hafızayı hem ruh halini iyileştiriyor
        Bilim onayladı! Kahve hem hafızayı hem ruh halini iyileştiriyor
        Uçaklarda powerbank kullanımında yeni dönem
        Uçaklarda powerbank kullanımında yeni dönem
        "Şarkılarımdan çok ne giydiğim konuşuluyordu"
        "Şarkılarımdan çok ne giydiğim konuşuluyordu"
        Toplumsal fenomene dönüştü
        Toplumsal fenomene dönüştü
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        'Sorun yok' paylaşımı
        'Sorun yok' paylaşımı