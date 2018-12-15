Lider konferans kuruluşu Yürekli'nin Yapı Kredi World ana sponsorluğunda düzenlediği Marka 2018 konferansında Bergüzar Korel, Engin Akyürek ve Yalın söyleşi yaptı. Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, 19. senesinde, bu yıl 12-13 Aralık'ta Hilton İstanbul Bomonti'de, 2000'e yakın iş liderinin katılımıyla gerçekleştirilen konferansın kapanışını Yalın yaptı.
Marka 2018 sahnesinde günümüz aşklarından bahseden ve aşk hakkındaki kendi fikirlerini de söyleyen Yalın şu ifadeleri kullandı:
"Aşkla takıntıyı çok daha az karıştırır oldum mesela. Günümüzün sonu karakolda biten aşklarıyla Mevlana ve Şems'in bahsettiği Kerem ile Aslı'nın, Leyla ile Mecnun'un destansı aşkları bir olmasa gerek diyorum şimdi.
Görüyorum ki günümüzde insanlar kendilerini ilişkileriyle tanımlar halde. 'Ahmet'in karısı Ayşe', 'Mehmet'in sevgilisi Aslı', 'Yasemin'in annesi', 'Ali'nin babası' gibi... Bunları sosyal medyada, Instagram'da çokça görüyoruz zaten profillerin altında."
Sahnede sürpriz konuk olarak İlhan Şeşen'i ağırlayan Yalın, ünlü şarkıcıyı şöyle sundu: “Müzik hayatım boyunca, çok küçük yaşlardan itibaren bana ilham veren isimler vardı. Onlardan en sevdiğim ve kariyerimin başından beri en çok söylemek istediğim şarkının sahibi, hatıra albümü yaparken beni aradı ve 'Bu şarkıyı sen söylemelisin' dedi. Ben zaten yıllardır bu fırsatı bekliyordum çok mutlu oldum. Bugün beni kırmadı o da aramızda. İlhan Şeşen...”
"GÜNEY AMERİKA'DA BİR DİZİ YAPMAK İSTERİZ"
Türk dizilerinin Güney Amerika'da ki önemi hakkında söyleşi yapan Bergüzar Korel ve Engin Akyürek konferansın ardından muhabirlerin de sorularına yanıt verdi.
Engin Akyürek şubatta Türkiye'de mart ayında Amerika'da gösterime girecek olan yeni filminden, "Konferansta Türk dizilerinin Güney Amerika'da ki değerini konuştuk. Bergüzar'la bu yaz film yaptık. Oda yurtdışında gösterime girecek" diyerek bahsetti.
Amerika'dan gelen sevgi karşısında şaşırdığını dile getiren Korel, "Bir keresinde kapımda Arjantin'den gelen bir ajans muhabiri gördüm. Evden seslendiler sizi bekliyor diye. Oradan kalkıp, benim evimi bulup röportaj yapmak için gelmiş. Çok şaşırmıştım" dedi. Korel, "Türk kadını ve Türk oyuncusu olarak orada sevilmek değer görmek çok güzel, oyunculuğa başladığımda tahmin bile edemezdim. İşimi doğru düzgün yapmaya çalışıyorum. Ben oyuncu değil başka bir iş yapıyor olsaydım da o işi hakkıyla yapmaya gayret gösterirdim" diyerek sözlerine devam etti.
Bu sezon dinlenmek istediğini söyleyen Bergüzar Korel, "Güney Amerika'dan teklif gelirse dizi ya da film yapmak ister misiniz?" sorusuna; "Biz oyuncuyuz, filmlerimizin ve dizilerimizin izlendiği her yerde proje yapmayı isteriz tabi ama İspanyolca öğrenmek zor olacak herhalde. Şaka bir yana teklif gelirse ve şartlar uyarsa memnuniyetle yaparım" diye yanıtladı.
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