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Sahnede sürpriz konuk olarak İlhan Şeşen'i ağırlayan Yalın, ünlü şarkıcıyı şöyle sundu: “Müzik hayatım boyunca, çok küçük yaşlardan itibaren bana ilham veren isimler vardı. Onlardan en sevdiğim ve kariyerimin başından beri en çok söylemek istediğim şarkının sahibi, hatıra albümü yaparken beni aradı ve 'Bu şarkıyı sen söylemelisin' dedi. Ben zaten yıllardır bu fırsatı bekliyordum çok mutlu oldum. Bugün beni kırmadı o da aramızda. İlhan Şeşen...”