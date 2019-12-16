Markalı konutların yüzde 8'i yabancıya satıldı

REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi sonuçlarına göre, Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0.53, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2.79 ve endeksin başlangıç dönemi olan 2010 yılı Ocak ayına göre ise yüzde 88.10 oranında nominal artış gerçekleştiği belirtildi

KASIM 2019'DA EN ÇOK 2+1 KONUT TİPLERİ ARTTI

Yeni Konut Fiyat Endeksi, Kasım ayında bir önceki aya göre, 1+1 konut tipinde yüzde 0.48 oranında nominal azalış; 2+1 konut tipinde yüzde 0.47 oranında nominal artış; 3+1 konut tipinde yüzde 0.10 oranında nominal artış ve 4+1 konut tipinde yüzde 0.43 oranında nominal artış gerçekleşmiştir.

YABANCIYA SATIŞLAR SON 6 AYLIK ORTALAMANIN ÜSTÜNDE

Kasım ayında, markalı konut projeleri kapsamında gerçekleştirilen satışların yüzde 8’lik (son 6 aylık ortalama yüzde 6) kısmı yabancı yatırımcılara yapılırken, bu satışlarda ağırlıklı olarak 2+1 özellikteki konutların tercih edildiği gözlenmiştir.

BANKA KREDİSİ KULLANIM ORANI

Markalı projelerden konut satın alan müşterilerin peşinat, senet ve banka kredisi kullanım oranları incelendiğinde, Kasım ayında peşinat kullanım oranı yüzde 55, banka kredisi kullanım oranı yüzde 16 ve senet kullanım oranı yüzde 29 olarak gerçekleşmiştir

Yeni Konut Fiyat Endeksi, Kasım ayı stok erime hızı rakamları değerlendirildiğinde stoklarda adet bazında yüzde 3.76 oranında erime gözlenmiştir. Kasım ayında, satışı gerçekleştirilen konutların yüzde 44’ü bitmiş konut stoklarından, yüzde 56’sı bitmemiş konut stoklarından oluşmaktadır.